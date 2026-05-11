Loin du football ou de la télé, la reconversion étonnante et pleine de succès de la légende Gabriel Batistuta

L'ancien buteur de l'Argentine s'épanouit totalement dans sa nouvelle vie.

Il y a des reconversions loupées et des reconversions couronnées d'un vrai succès. C'est le cas d'une légende du football argentine, Gabriel Batistuta. Pour ceux qui n'ont pas connu le joueur, Batistuta c'était un sérial buteur, clinique devant le but. Il a d'ailleurs été très longtemps le meilleur buteur de l'Argentine avec 56 buts en 78 sélections. Sans victoire en Coupe du monde même s'il a été l'auteur de deux triplés en phase finale, il se contentera notamment de deux Copa America en 1991 et 1993 et sera également champion d'Italie avec l'AS Rome en 2001.

Depuis sa retraite sportive en 2005 après sa dernière expérience au Qatar avec le club d'Al-Arabi, Gabriel Batistuta n'a pas perdu de temps et sa reconversion a été une franche réussite. Loin des paillettes, de la télévision et du football, l'Argentin gère plusieurs exploitations agricoles dans sa province natale de Santa Fe.

Ses 20 000 hectares de terres agricoles dans la région sont consacrées à la production de soja, de maïs et de tournesol et l'élevage. Il participe notamment à des événements agricoles et, à plusieurs reprises, a souligné l'importance de l'agriculture comme moteur économique et insisté sur la nécessité de reconnaître les efforts de ceux qui travaillent dans la production. Selon lui, les producteurs ont une mentalité similaire à celle des footballeurs professionnels : ils travaillent, investissent et prennent des risques sans aucune garantie de succès, car ils sont tributaires de facteurs externes tels que la météo, les prix ou les politiques publiques.