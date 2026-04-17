"Ils ont arrêté" : Hamilton et Verstappen disent stop à Antonelli, l'Italien est désormais tout seul

Leader du championnat du monde de Formule 1, l'Italien est désormais tout seul.

Kimi Antonelli est l'actuel leader du championnat du monde de Formule 1, en pause à cause de la guerre au Moyen Orient qui empêche la tenue des courses en Arabie Saoudite et Bahrein. Depuis le début de la saison, marquée par une toute nouvelle réglementation, l'écurie Mercedes est, de loin, la meilleure du plateau. Son jeune pilote de seulement 19 ans a déjà remporté deux courses sur les trois disputées.

Un nouveau statut à appréhender pour l'Italien, désormais l'un des favoris pour le titre de champion du monde. Ce changement, il a noté à travers le regard des autres pilotes et les conseils reçus, désormais absents, visant notamment Lewis Hamilton et Max Verstappen. "L'an dernier, ils étaient très ouverts et m'aidaient. Mais maintenant, ils ont arrêté. L'idée principale est que je dois toujours rester moi-même et prendre du plaisir dans ce que je fais pour être rapide. La pression dans cet environnement est tellement forte qu'on peut facilement l'oublier", explique-t-il à Bild.

Aucune ingratitude de la part des champions du monde, Kimi Antonelli a d'ailleurs salué les nombreux conseils de Lewis Hamilton avant de partir chez Ferrari. L'Italien est également revenu pour le média allemand sur sa "rivalité" avec un autre anglais, son coéquipier George Russel. Nous nous entendons bien, George est quelqu'un de formidable. Mais bien sûr, il n'est pas seulement mon coéquipier, c'est aussi mon rival. C'est le seul pilote qui a la même voiture que moi. C'est une situation classique en Formule 1, où la référence ultime reste toujours le pilote situé de l'autre côté du garage. Jusqu'ici, la relation entre nous est restée cordiale. Mais la dynamique pourrait évoluer si l'enjeu au championnat s'intensifie. Cela restera sain je l'espère, mais chacun cherchera à protéger ses avantages"