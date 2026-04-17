Messi de retour en Espagne : l'Argentin signe un contrat avec un club espagnol

La star argentine n'en a pas terminé avec le football !

Lionel Messi fait les beaux jours de l'Inter Miami aux Etats-Unis et devrait être, encore une fois, l'une des stars de la prochaine Coupe du monde de football. A 38 ans, la Pulga est toujours en forme, enchaîne les buts et remporte encore des trophées. Il a d'ailleurs gagné la Coupe MLS et la conférence Est en 2025.

Mais Lionel Messi, malgré son exil aux USA, reste très attaché à l'Espagne plusieurs années après son départ du FC Barcelone. Il a prouvé ces derniers jours en devenant officiellement propriétaire de l'UE Cornellà, un club catalan, marquant un nouveau chapitre dans sa carrière sportive.

Cette acquisition renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone et son engagement envers le développement du sport et des talents locaux en Catalogne - un lien qui remonte à ses années au FC Barcelone et qui perdure depuis", a écrit le club, situé en périphérie de Barcelone, dans un communiqué.

Fondé en 1951, le club de Cornellà est réputé pour son travail de formation de jeunes joueurs et a révélé des personnes comme Jordi Alba et David Raya. L'objectif de cette signature est de consolider la position de Cornellà comme référence en matière de formation de jeunes talents en Espagne et de progresser dans les compétitions nationales. L'UE Cornella occupe d'ailleurs à l'heure actuelle la 3e place du groupe 5 de la D5 espagnole, synonyme de barrages pour la montée en D4.