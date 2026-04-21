Athlétisme : elle a 14 ans et claque un chrono stratosphérique sur 100m

La jeune athlète a choqué le monde avec un chronomètre hallucinant sur 100m.

Le sport n'a pas d'âge et encore moins en athlétisme. Une sprinteuse américaine a fait le buzz il y a quelques jours en signant un chrono absolument monstrueux à seulement 14 ans. Son nom ? Melanie Doggett. L'Américaine a réalisé son 100 m en 11"01 lors du Bill Thorn Invitational 2026, signant une performance stratosphérique à seulement quelques centièmes du record du monde des moins de 18 ans détenu par Candice Hill. Cette dernière avait 16 ans à l'époque de ce record, preuve de la précocité de l'athlète.

Sur cette course, la jeune athlète de 14 ans du lycée de Landmark Christian a relégué sa dauphine à 1"26, un écart monstrueux à cet âge. À titre de comparaison, le record du monde absolu du 100 m féminin, détenu depuis 1988 par Florence Griffith-Joyner en 10"49, ne se situe qu'à 0"52 de la performance de la jeune Américaine. Dans une discipline ou la densité américaine est très intense, Melanie Doggett pourrait devenir la future méga star dans les années à venir.