Dominique Bouvet : "Qu'est-ce que tu ferais pour me faire plaisir", un ancien responsable de comité olympique tombe dans un piège pour pédophile

Sur les réseaux sociaux, l'ancien vice-président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Saône s'est fait piéger par un chasseur de pédocriminels.

"L'effroi." C'est le mot choisi par le Comité national olympique du sport français après les révélations sur Dominique Bouvet, ancien vice-président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Saône. L'homme a été piégé lundi 11 mai par l'internaute connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de "Finnyzyy" qui "chasse" les pédophiles. "Le CNOSF tient à exprimer son effroi à la suite des informations révélées concernant Dominique Bouvet, ancien administrateur du CDOS de Haute-Saône - fonction qu'il n'exerce plus depuis janvier 2020 - et condamné en janvier 2025 dans une affaire à caractère sexuel impliquant des mineurs. Si les faits nouvellement rapportés devaient être confirmés, ils seraient d'une gravité absolue" explique l'instance alors que l'homme aurait été placé en garde à vue.

En utilisant l'IA pour modifier sa voix et avoir une apparence d'une jeune enfant de 14 ans, l'homme piège des "prédateurs" afin de pouvoir les dénoncer. Le moins que l'on puisse dire c'est que le piège s'est très vite refermé face au retraité. "Si on se voit et que je t'emmène au Parc (le Parc des Princes, NDLR), est-ce que je pourrais t'embrasser par exemple ? (...) Est-ce que ça te ferait envie, d'abord ? Réponds à la question : quelque part, est-ce que ça te ferait envie ou pas ?" Inconnu du grand public, il explique d'ailleurs au jeune homme grimé en jeune fille qu'il a été "connu" en jouant le suspense, réclamant un éventuel cadeau de la jeune fille. "Qu'est-ce que tu donnes pour savoir ? Qu'est-ce que tu ferais pour me faire plaisir, pour que je te dise ?" L'association proche du tiktokeur Finnyzyy a publié un communiqué de presse sur son compte Instagram, pour demander "à toute personne de ne pas se faire justice elle-même".

Dominique Bouvet a déjà été condamné

L'homme n'est pas un inconnu dans ces affaires. France 3 Bourgogne-Franche-Comté, a rappelé que Dominique Bouvet a en effet été écarté de ses fonctions il y a quelques années, après avoir été arrêté et placé en détention provisoire en mars 2020, quand des lycéennes ont dénoncé des messages envoyés par ce dernier avec le compte Instagram de l'UNSS 70. Il a d'ailleurs été condamné à 18 mois de prison d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, comprenant une obligation de soins, pour détention, captation et transmissions d'images à caractère pornographiques de mineurs, alors que du matériel pédopornographique a été retrouvé sur son ordinateur.