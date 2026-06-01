Voici combien de secondes doit durer la planche abdominale pour bien renforcer votre corps

La planche est l'une des activités physiques les plus difficiles, mais très efficace.

Trouver des exercices au quotidien pour se muscler ou réaliser un vrai renforcement musculaire, c'est plutôt simple avec tout ce qu'on le trouve sur les applications sportives ou tout simplement sur internet. En revanche, les faire correctement avec une bonne méthode qui apporte des résultats, c'est tout autre chose.

Pompes, abdominaux, planche... Simplissimes sur le papier, ces exercices demandent des postures et des mouvements précis qui sont capitaux pour ne pas se blesser mais aussi pour obtenir des résultats comme l'explique d'ailleurs une étude. Trouver la bonne position est particulièrement important concernant la planche, fameux exercice de gainage ultra efficace que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pratique d'ailleurs tous les jours pour se maintenir en forme.

Contrairement aux nombreux exercices sportifs qui reposent sur un mouvement répétitif, la planche exige en effet de maintenir le corps dans une position fixe, activant simultanément les muscles abdominaux superficiels et profonds, le bas du dos, les fessiers et les épaules. L'objectif est de renforcer les muscles profonds sans traumatisme et sans solliciter les articulations, ce qui se traduit par une meilleure stabilité corporelle, une posture corrigée et une prévention efficace des douleurs dorsales. Mais combien de temps faut-il maintenir la planche pour que ce soit efficace ?

Parce que vous avez tenu la planche 5 voire 10 minutes vous pensez avoir fait le meilleur des exercices ? Détrompez-vous, car la durée de cet exercice est d'abord liée à une question de technique. Si votre position ne stimule pas parfaitement les muscles, la tenir pendant 5 minutes ne servira pas à grand chose à part peut être vous faire mal. Pour bien faire la planche, il faut g arder le corps aligné, sans cambrer le bas du dos, éviter de trop lever les hanches et contrôler sa respiration. Vous devez immédiatement ou presque sentir vos abdominaux se contracter. Lorsque la fatigue entraîne une perte de posture, l'exercice devient en outre inefficace et engendre des contraintes inutiles sur les articulations.