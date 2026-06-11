Ophélie Meunier : la présentatrice de la Coupe du monde est en couple avec une personne influente de TF1

La journaliste, à l'animation de la Coupe du monde, est en couple avec une personnalité connue.

Ophélie Meunier sera à l'antenne très régulièrement cet été sur M6 à l'occasion de la Coupe du monde 2026. Son amour du foot n'est pas nouveau et a débuté il y a quelques années à l'occasion de la Saint Valentin et d'un match au Parc. Depuis, elle n'a pas cessé de retourner au stade, mais avec son nouveau mari depuis plusieurs années...

Son nom n'est pas inconnu puisqu'il s'agit de Mathieu Vergne, un homme très influent dans la production de TF1.

Mathieu Vergne, 47 ans, est directeur des programmes chez TF1. Il supervise des émissions comme The Voice, Danse avec les stars ou Quotidien, lui qui a débuté chez Endemol comme coordinateur artistique sur Loft Story puis producteur de la Star Academy de la saison 3 à la 7, comme l'indique le site de Gala. En 2008, il était passé chez Adventure Line Productions, où il travaille notamment sur les émissions Koh-Lanta et Fort Boyard.

Ophélie Meunier et Mathieu Vergne se sont rencontrés à l'occasion d'un reportage de la présentatrice de Zone Interdite sur le plateau de Danse avec les stars. Il se sont ensuite mariés depuis 2018. Ils ont trois enfants (deux garçons nés en 2019 et 2021 et une fille en 2021).