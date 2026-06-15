C'est le maillot le plus populaire de la Coupe du monde, la France très loin

Selon une analyse de JD sports, le maillot des Bleus n'est pas très populaire.

La Coupe du monde a débuté et entre les polémiques sur les stades, les billets, l'ambiance, Donald Trump, la sécurité... Il y a quand même du spectacle sur le terrain depuis plusieurs jours. Les spectateurs présents aux Etats-Unis, Mexique et Canada ont certainement plusieurs maillots dans le placard pour soutenir leurs équipes favorites dans ce Mondial.

Mais savez-vous quel est le pays qui est en tête ? Selon les recherches Google, la requête "Maillots Coupe du monde" aurait bondi de 556 % au cours du dernier mois en France. La marque JD Sports a analysé les performances de 54 maillots de sélections nationales à partir des données de recherche de Google, eBay et TikTok afin d'identifier les maillots les plus populaires avant le tournoi de cette année et a livré un classement.

Surprenant ou pas, vous ferez votre propre avis, le maillot du Brésil est arrivé en première position de ce classement avec une hausse spectaculaire de 234 % des recherches Google dans le monde sur un an et un volume mensuel de 40 200 recherches sur TikTok. Il domine ainsi le classement avec un score de 96,8 sur 100. Nike se retrouve donc au sommet avec également la marque Jordan présente sur la tunique jaune.

On retrouve ensuite un classement assez étonnant car avec un score de 92,7, on retrouve le maillot du Portugal 2026 signé Puma. Il bénéficie également d'une forte visibilité sur les réseaux sociaux avec volume mondial de 40 500 recherches Google et 26 900 recherches mensuelles sur TikTok. Le Japon complète le podium avec son maillot 2026 conçu par adidas, qui obtient un score de 90,5. Le maillot a enregistré plus de 22 200 recherches Google dans le monde ainsi que plus de 2 000 recherches sur eBay.

Et avec un score de 74,6, le maillot de l'équipe de France se classe assez loin derrière dans le classement. L'intérêt pour cette tunique a quand même progressé de 83 % sur un an, accompagné d'environ 9 800 recherches mensuelles sur TikTok, mais loin des autres pays. La France est devancée par le Brésil, Portugal, Japon, Argentine, Espagne, Colombie, Allemagne, Mexique et Jamaïque.

*JD Sports a déterminé les maillots de la Coupe du monde les plus populaires en analysant le volume mensuel mondial des recherches Google associant le nom de chaque pays au mot "jersey", ainsi que les recherches effectuées dans le monde sur eBay et TikTok pour les 54 sélections étudiées, à l'aide des données de Keywordtool.io.