Un ancien champion du monde brésilien arrêté à l'aéroport alors qu'il se rendait à la Coupe du monde 2026

Le défenseur a été appréhendé aux Etats-Unis.

L'ancien défenseur Ricardo Rocha, champion du monde avec le Brésil en 1994, a été arrêté mercredi matin à l'aéroport international Tom Jobim de Rio de Janeiro. Il s'apprêtait à prendre un vol pour les États-Unis afin de couvrir la Coupe du monde 2026 lorsqu'il a été interpellé par les autorités.

La détention a été ordonnée par le 16e tribunal de la famille de Fortaleza dans le cadre d'une dette de pension alimentaire s'élevant à 2 414,57 de monnaies locales, un montant actualisé pour la dernière fois en décembre 2024. Le mandat de prison civile prévoit une peine de 45 jours, valable jusqu'en avril 2028.

Le différend judiciaire concerne sa fille Victória Valente, dont Ricardo Rocha a reconnu la paternité en 2024. Depuis lors, les questions liées à la pension alimentaire et aux obligations financières font l'objet de procédures en justice. La défense de l'ex-joueur n'a pour l'heure fait aucune déclaration.

Ricardo Rocha est un ancien défenseur brésilien né le 11 septembre 1962 à Recife. Il a notamment porté les couleurs de grands clubs durant sa carrière comme São Paulo FC, CR Vasco da Gama et Real Madrid CF. International à 38 reprises avec le Brésil, il a été l'un des artisans de la Coupe du monde de la FIFA 1994. Malgré une blessure durant le tournoi, il a contribué au succès de la sélection brésilienne, sacrée championne du monde pour la quatrième fois à cette époque.