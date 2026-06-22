"Je ne peux marcher que 20 ou 50 mètres" : Iker Casillas réclame 3,7 millions d'euros à son dernier club

La légende espagnole du Real Madrid souffre depuis plusieurs années.

La légende espagnole Iker Casillas réclame des dommages à son ancien club à cause de ses problèmes de santé... Ce dernier a déposé plainte contre le FC Porto et son assureur devant le tribunal du travail de Porto. L'ancien gardien du Real Madrid réclame 3,7 millions d'euros en raison de l'infarctus du myocarde qu'il a subi en mai 2019 à l'entraînement, à l'âge de 38 ans. Cet événement l'a contraint à mettre un terme définitif à sa carrière professionnelle.

Lors de son témoignage le 8 juin 2026, Casillas a décrit les lourdes conséquences de son infarctus sur sa vie quotidienne. "Je ne peux pas courir, je ne peux marcher que 20 ou 50 mètres", a-t-il déclaré, précisant qu'il prend chaque jour des médicaments pour éviter une récidive. Il affirme subir ces séquelles depuis sept ans.

Face aux accusations, la compagnie d'assurances Fidelidade a tenté de nuancer les déclarations de Casillas en soulevant ses antécédents médicaux, notamment un taux de cholestérol élevé. L'assureur a déjà versé 1,5 million d'euros, correspondant au plafond de la couverture accidents du travail, tandis que le club a réglé plus d'un million d'euros de salaire durant la convalescence. Les deux parties estiment avoir rempli leurs obligations.

Au cœur du contentieux figure une allocation d'invalidité totale permanente, que Casillas chiffre à 2,5 millions d'euros, soit 70 % du salaire qu'il aurait perçu. Le club et son assureur contestent ce droit supplémentaire. Aucune date d'audience n'a encore été fixée, mais la procédure devrait se prolonger dans les semaines ou mois à venir.