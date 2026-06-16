Michou : pourquoi le Youtubeur est présent pour la Coupe du monde ?

Le Youtubeur est présent derrière les buts des matchs de l'équipe de France.

M6, diffuseur unique de la Coupe du monde en clair a recruté Michou pour son dispositif de couverture de la Coupe du monde 2026. Le youtubeur de 24 ans, qui cumule 11 millions d'abonnés sur YouTube et près de 9 millions sur TikTok, a été intégré à part entière au dispositif de la chaîne aux côtés de journalistes et d'anciens sportifs pour faire vivre de l'intérieur les rencontres des Bleus. Positionné derrière les buts, il se définit lui-même comme le "premier spectateur" des matchs des Bleus.

Le recrutement de Michou par M6 n'a pas fait l'unanimité, loin de là et notamment chez les journalistes. La journaliste de France Télévisions Cécile Grès a notamment alerté sur le risque de découragement des jeunes étudiants : "il y a des gens qui font des écoles, qui font ce métier avec beaucoup de passion, et j'ai peur que ça finisse par décourager les jeunes étudiants de voir qu'on met à leur place d'autres profils." Face aux polémiques de sa présence, Michou a précisé ses missions pour le Mondial dans une interview à La Tribune Dimanche : "Mon rôle n'est pas de faire de l'analyse tactique mais d'apporter un regard plus spontané." Il souhaite "transmettre l'ambiance, les coulisses, les supporters, tout ce qu'un passionné rêverait de vivre s'il était sur place." Concrètement, il animera les réseaux sociaux de M6 et produira du contenu pour la plateforme M6+.

David Larramendy, président du directoire du groupe M6, a défendu sans réserve le recrutement de Michou face à ces nombreuses contestations dans le milieu. "Cette polémique est un non-sujet, je ne comprends même pas que cela ait pu faire débat", a-t-il tranché dans Ouest-France, jugeant "intéressant de raconter le foot différemment." Il a mis en avant l'évolution des usages : "la consommation des médias change profondément. À nous de nous adapter en faisant la part belle au numérique."