Bon plan soldes Vélo électrique : 650 euros de rabais sur un Vélobécane !

À l'occasion des soldes, Cdiscount propose une très grosse remise de 650 euros sur le vélo électrique Velobecane Easy. Il passe ainsi de 1 199,99 euros à 549,99 euros.

Déjà adoptés par des milliers de citadins, les vélos à assistance électrique font profiter d'un grand confort. Pratiques, ils peuvent en plus transporter vos affaires à l'aide de divers accessoires. Avec les 650 euros de réduction actuellement proposés par Cdiscount sur le Velobecane Easy, le moment est peut-être venu de s'initier à ce type de déplacement.

Velobecane Easy Velo Electrique Noir - Freins Disque - No Name Cdiscount 1199,99 € 549,99 € Voir

Fnac 832,38 € Voir

Darty 834,36 € Voir

Velobecane Easy : la mobilité électrique à moins de 550 euros

Pour rendre le pédalage bien plus facile, l'Easy profite de moteurs brushless et d'un système de transmission Shimano TY300 à 7 vitesses. Son cadre en aluminium est étudié pour être le plus léger et aérodynamique possible. Une batterie de 8Ah assure 40 kilomètres d'autonomie et se recharge en quelques heures. Ce vélo répond donc à tous les besoins en trajets courts. Côté équipement, un carter de chaîne lui assure une plus grande durabilité, tandis qu'une grille à l'arrière vous permettra d'emporter de petits bagages. Avec les soldes, le Velobecane Easy propose ainsi une alternative pour les déplacements de tous les jours. Son prix, ramené à 549,99 euros au lieu de 1 199,99 euros, vous permettra aussi de faire un geste en faveur de l'environnement.