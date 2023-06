Après Mbappé, Lionel Messi va jouer avec un Français beaucoup moins connu à Miami

En s'engageant aux Etats-Unis au sein de l'Inter Miami, Lionel Messi va rejoindre un nouveau joueur français.

Ca aurait pu être la saga de l'été, mais Lionel Messi a rapidement mis fin aux rumeurs en annonçant mercredi 7 juin dans une interview pour les médias catalans Mundo Deportivo et Sport qu'il allait prendre la direction de l'Inter Miami aux Etats-Unis aux dépens du FC Barcelone et de l'Arabie saoudite. "J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à 100 % mais on a décidé de continuer là-bas" a-t-il expliqué.

La Pulga a avoué avoir reçu plusieurs offres de clubs européens, dont le FC Barcelone, mais il ne voulait pas que son retour au Barça implique le départ de certains joueurs et d'éventuels sacrifices. "J'avais des offres européennes mais la seule équipe européenne que je voulais était le Barça. J'ai entendu dire que Barcelone devait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et la vérité est que je ne voulais pas passer par là."

Une doublette inédite avec un joueur français

À l'Inter Miami, le septuple Ballon d'Or sera très loin de son ancien coéquipier Kylian Mbappé, mais Lionel Messi ne sera pas trop dépaysé puisqu'il jouera avec un autre français... Corentin Jean ! L'attaquant a décidé de quitter le RC Lens en 2022 pour tenter l'aventure américaine. Pour rappel, le Français avait égalisé à 10 contre 11 au Parc des Princes (1-1) lors de la saison 2021-2022, l'Argentin avait ouvert la marque. Si la saison de l'Inter Miami est particulièrement délicate (dernier du classement de la MLS), Corentin affiche des statistiques assez timides avec 14 matches dont 11 comme titulaire pour un seul but marqué.