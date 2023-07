Les Anglais n'ont fait que copier le principe : l'origine du football est bien plus lointaine

On dit souvent que le sport le plus populaire du monde est Anglais. Mais seules les règles du football moderne proviennent de la perfide Albion...

Le football est sans le moindre doute le sport le plus populaire au monde et le plus simple à pratiquer sur le globe. Il n'est pas le plus facile techniquement, mais pour s'adonner à ce sport, il ne suffit finalement que d'une balle. Les règles plus complexes, elles, viennent de Grande-Bretagne : le football tel que nous le connaissons aujourd'hui en compétition provient de la bourgeoisie britannique, qui a développé ce sport devenu national d'abord puis international ensuite.

Une série Netflix a même été produite à ce sujet il y a quelques années. Il s'agit de The English Game, qui suit l'itinéraire d'ouvriers opposés à la haute société au XIXe siècle. La série met surtout en scène les prémices du football, qu'on devine, évidemment, fortement enraciné de l'autre côté de la Manche.

Pourtant l'origine profonde du football serait bien plus lointaine, géographiquement mais aussi historiquement. Les Chinois auraient en effet développé le concept dès IIIe siècle avant notre ère, en étant, d'après l'histoire, les premiers hommes à taper dans un ballon avec leurs pieds et en y ajoutant même des filets qui faisaient par conséquent office de buts. Nous n'avons cependant aucune connaissance des règles qu'ils appliquaient pour jouer à cet ancêtre du football.

Ce que l'on sait en revanche, c'est que la notion d'équipe a été établie en Mésoamérique. C'est ce qu'a récemment démontré Mary Miller, une professeure d'histoire de l'art de l'Université de Yale, qui a donné quelques explications au National Geographic le 13 juin 2023. Le jeu qui a précédé ou donné ses premiers principes aux sports collectifs aurait été populaire et répandu dans les cultures Téotihuacains, Aztèques et Mayas. Des peuples qui ont vécu il y a environ 3000 ans.

D'après certaines archives archéologiques, on a même pu déterminer la constitution des balles utilisées à l'époque. Elles auraient été faites de caoutchouc et auraient pesé sept kilogrammes. A titre de comparaison, en 2023 un ballon de football ne dépasse pas les 500 grammes...

C'est dire s'il en a fallu des évolutions et des modifications pour arriver au football qu'on connait aujourd'hui. Et ce n'est pas fini : le jeu continue d'ailleurs à évoluer avec le temps et est perpétuellement sujet de révisions.