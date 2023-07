Léon Marchand ne prépare pas ses courses comme les autres et voici la clé de sa concentration

Nouvelle sensation de la natation, Léon Marchand est la star attendue des championnats du monde. Le Français a révélé les clés de son succès, notamment ses secrets pour préparer ses courses.

Déjà multiple champion de France et du monde en grand bassin, Léon Marchand se sait très attendu aux prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il devrait être à Paris l'une des plus grandes chances de médaille française et les Mondiaux de natation de Fukuoka, du 23 au 30 juillet 2023, sont un point de passage important, autant pour peaufiner sa technique et son physique que pour gérer la pression d'un grand événement, qu'il abordera cette fois avec le costume de favori.

Pour gérer son stress et la pression extérieure, Léon Marchand est suivi par un spécialiste, le préparateur mental Thomas Sammut. "Il y avait quelque chose qui n'allait pas", avait expliqué en 2022 le nageur au média Brut, au moment de présenter cette collaboration, une "aide en plus".

"Mon objectif c'est de savoir qui je suis en tant qu'être humain. Je savais que j'étais nageur mais en dehors de ça, je n'avais rien, j'étais un peu perdu. Aujourd'hui, le but c'est de déterminer si je suis capable d'aller dans les grandes compétitions en tant qu'individu. Ca me transcende et ça me donne une énergie favorable", a confié le Français. "Quand j'arrive à mettre cette énergie dans mon corps, je parviens à me regénérer dans la course, à partir vite, à oser. Avant j'étais timide. Maintenant, j'ai plus rien à perdre et c'est une force".

"Quand Phelps a mis un terme à sa première carrière, il a sombré dans la dépression, l'alcool, la drogue. Si on peut éviter ça à Léon..."

Les deux hommes collaborent depuis, même à distance puisque Léon Marchand s'entraîne une grande partie de l'année aux Etats-Unis auprès du célèbre entraîneur Bob Bowman, l'homme qui a façonné le recordman de médailles olympiques, l'Américain Michael Phelps.

Souvent comparé à l'ogre Phelps, Léon Marchand a dû composer avec cet encombrant héritage. "Bob l'a très bien accueilli et a surtout très bien accepté le principe qu'on s'était fixé ensemble. C'est que Léon n'est pas Michael Phelps, expliquait en 2022 son préparateur Thomas Sammut auprès du Parisien. "Je n'ai pas envie qu'on en fasse trop pour obtenir de lui des records du monde si dans un an il craque. Quand Phelps a mis un terme à sa première carrière (entre 2012 et 2014), il a sombré dans la dépression, l'alcool, la drogue. Si on peut éviter ça à Léon..."

Décomplexer l'événement, prendre du plaisir, apprendre à s'aimer pour ce que l'on est semble être le leitmotiv du Français qui partage certains secrets. Avant les courses, il s'isole et ouvre un manga. Le Français fait également des exercices de respiration et gère "la cohérence cardiaque" afin de mieux gérer le stress éventuel. "L'épanouissement personnel est plus important que le résultat sportif, abonde son préparateur. 'Le job, c'est de voir Léon avec le sourire. S'il est champion olympique et dépressif, elle est où, la réussite ?"