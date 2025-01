Les investissements originaux qui ont fait la fortune d'Antoine Griezmann

Déjà richissime grâce à son activité de footballeur, Antoine Griezmann a investi dans plusieurs business qui lui rapportent encore plus de revenus.

Sur le terrain, Antoine Griezmann garde le sourire. Le champion du monde 2018 joue tous les week-ends avec son club de cœur, l'Atlético Madrid. Le tricolore avait pourtant connu une période tumultueuse entre 2019 et 2022, lors de son passage au FC Barcelone. Il a retrouvé les fondamentaux en retournant chez les Colchoneros en 2022. Le Français avait surtout pris du galon à la Real Sociedad entre 2009 et 2014 puis à l'Atlético entre 2014 et 2019.

Epanoui en Espagne et désormais à a retraite avec l'équipe de France, le Français gagne des millions d'euros. Son salaire est l'un des plus importants du monde. Sa popularité et son influence attirent de nombreux sponsors, publicitaires et sociétés. C'est le cas de Wethenew, spécialisée dans les sneakers. Le footballeur a été approché au printemps 2023 par les cofondateurs de cette plateforme digitale, David Benhaïm et Michael Holzmann.

Les pionniers de ce site d'achat et de revente ont également sollicité des fonds d'investissement tels que Singular, Chalhoub Ventures et Acquisitions. Cela leur a permis de lever 20 millions d'euros au total. Un coup de boost qui devrait encore faire grandir le business qui a déjà réalisé 10 millions d'euros en 2021, puis 100 millions l'année suivante.

Si le retour sur investissement est attendu dès l'année prochaine pour lui, Antoine Griezmann a déjà plusieurs placements aussi originaux que rémunérateurs à son actif. En 2019, il a ainsi ouvert une écurie en collaboration avec son père. Dotée d'une quinzaine de chevaux, celle-ci fait régulièrement parler d'elle lors de vente aux enchères où ne jument peut dépasser le million d'euros.

Griezmann est aussi depuis plus de dix ans l'heureux propriétaire de sa propre société de com, Amaro, qui gère ses droits à l'image. Mais pas seulement : l'entreprise, sise en France, à Mâcon, est active dans de nombreuses activités touchant aux sports et aux loisirs. Celle-ci générerait plus de 5 millions d'euros annuels de chiffre d'affaire et un bénéfice net de plus de 2 millions d'euros chaque année. De quoi voir venir l'après-football avec sérénité.