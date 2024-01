La meilleure chance de médaille française aux JO mange du McDo et du Nutella

L'une des références françaises a avoué qu'elle se laissait parfois tenter par quelques plaisirs alimentaires.

Plusieurs fois champion d'Europe en salle, champion d'Europe, champion du monde en salle et en extérieur, deuxième aux Jeux Olympiques d'été à Rio en 2016 puis à Tokyo en 2021... Si un athlète suscite des espoirs pour les JO de Paris 2024, c'est bien lui. Kévin Mayer affiche déjà un palmarès hors norme et suscite bien des attentes pour le décathlon l'été prochain.

Dans sa discipline et dans l'athlétisme en général, Kévin Mayer est d'ores et déjà considéré comme une légende. Mais le fait de ne pas avoir glané l'or olympique lui fait encore défaut. A Paris, chez lui, il espère remédier à cette anomalie. Le Français arrivera en 2024 avec comme une seule ambition, celle de faire retentir la Marseillaise au Stade de France.

Des petits plaisirs compatibles avec l'excellence ?

Le Francilien se prépare déjà pour cette échéance. Il travaille forcément très dur tous les jours. Mais il se permet toutefois quelques écarts au niveau alimentaire. Kévin Mayer est un gourmand surtout quand il s'agit de manger des matières grasses. "J'adore manger des choses grasses, du Nutella, des hamburgers au McDo… Je sais que ça peut nuire à la performance, mais c'est quand même un grand plaisir", avait livré l'athlète français à l'époque à France Olympique.

Jusqu'ici, cela n'a pas empêché Kévin Mayer d'être ultra performant. Mais attention, ce type de tentation, même minime peut faire la différence à très haut niveau. Kylian Mbappé dans le football, LeBron James dans le basket ou Novak Djokovic dans le tennis, sont connus pour leur obsession de la nourriture saine et de l'hygiène de vie. Jusqu'au régime spécial qui a permis au dernier de rester au sommet pendant des années. "Le King" a été en finale de Conférence Ouest cette saison en NBA et "Nole" a remporté deux Grand Chelem (l'Open d'Australie et Roland-Garros). Le Valentinois devrait-il s'en inspirer pour s'arracher de la seconde place et passer en première position ? Qu'on se rassure : à ce stade, il reste malgré tout très bien équilibré avec ses 1,86 m et 83 kg.

Mais malheureusement, depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois, la santé de Kévin Mayer lui joue des tours. Un rapport avec son régime alimentaire ? Non pas vraiment, mais son physique mis à rude épreuve sur le décathlon ne lui fait pas de cadeau et l'ancien champion du monde n'a pas encore accompli les minimas pour pouvoir participe aux Jeux Olympiques de Paris 2024. S'il n'y a pas péril pour le moment, le Français a donné rendez-vous au mois de mars. "Franchement c'est assez confortable de se dire que j'ai trois mois. Et mars, c'est très tôt dans la saison, ça n'aura aucun impact sur les JO en eux-mêmes. Je suis assez serein avec ce choix " plutôt que de " se précipiter sur le premier décathlon qui arrive".