Teddy Riner a dû se mettre à la danse sur les conseils de ses psychologues

Teddy Riner n'est pas seulement un excellent judoka, il s'avère être un monstre de travail et... un bon danseur.

Teddy Riner, c'est 2m04 et 145kg. Un physique de colosse qui lui a - entre autres choses - permis de devenir la plus grande légende des tatamis. Le Guadeloupéen était déjà, à l'école, "respecté par tous, quelle que soit la discipline", a-t-il assuré à l'Express en 2012. Et on veut bien le croire ! Son gabarit hors norme a dû en intimider plus d'un. A 15 ans, il mesurait déjà 2 mètres pour 105kg.

En classe en revanche, "les choses étaient un peu différentes", a-t-il soufflé. "Je devais toujours m'asseoir au fond de la classe, il arrivait que les autres enfants refusent de jouer avec moi. Des psys m'ont conseillé de pratiquer la danse moderne, ce qui m'a beaucoup aidé", a récemment livré le Tricolore. Si on imagine mal Teddy Riner pratiquer les pointes et les déliés, ou même s'essayer au tango, à la salsa ou à toute autre danse moderne, l'exercice lui a pourtant été bénéfique.

Selon plusieurs confidences, la danse a en effet permis à Teddy Riner de mieux utiliser son corps massif. Sa taille n'a selon lui "pas été un problème" et la discipline lui a offert d'autres avantages. On a déjà aperçu le Français se mettre en scène, notamment sur le plateau de C à vous, sur France Télévisions. Dans une séquence diffusée en 2016, il a fait danser Anne-Sophie Lapix et pu démontrer tous son talent ! S'il a clairement écarté toute participation à Danse avec les Stars sur TF1 dans les prochaines années, il a d'ores et déjà montré de l'intérêt pour la télévision ou le cinéma. Mais pas pour une comédie musicale : Teddy Riner se verrait plus dans un film d'action, entre Jason Statham et The Rock...

En attendant, on espère surtout le voir s'ambiancer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et effectuer avec la même aisance des pas de danse victorieux. Teddy Riner désire en effet décrocher une dernière médaille d'or avant, probablement, de tirer sa révérence à 35 ans. Le judoka ne s'entraîne d'ailleurs que pour ça. Combattre un fois de plus et s'imposer devant son public serait une magnifique conclusion, digne des plus grands récits hollywoodiens.