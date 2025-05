130 euros de l'heure ! Le salaire d'Arthur Fils avant sa carrière de joueur était lucratif

En constante progression, Arthur Fils est l'avenir du tennis français. Pourtant, il y a pas si longtemps, son travail pouvait lui apporter gros.

Pendant des années, on a cherché le nouveau Zidane dans à peu près tous les sports, celui capable d'amener la France au sommet, de faire vibrer tout un stade. Avec Kylian Mbappé, l'équipe de France de football a retrouvé sa légende pour les années à venir. En tennis, le nouveau Yannick Noah, dernier vainqueur masculin en Grand Chelem, est en revanche recherché depuis 1983. Une éternité qui pourrait peut être prendre fin dans quelques années avec le jeune Arthur Fils.

Après la génération des Mousquetaires, Tsonga, Simon, Gasquet, Monfils, qui ont fait les beaux jours du tennis français ces dernières années, la jeune génération a eu du mal à percer. Mais avec Arthur Fils, l'avenir du tennis français pourrait s'annoncer radieux. Désormais dans les 15 meilleurs au classement ATP, le joueur de 20 ans était 613e en 2021, 251 en 2022 et 36e en 2023 et désormais 14e en 2025 avant ce Roland-Garros. Une progression assez folle et constante pour le natif de Courcouronnes (Essonne).

Avant de devenir le joueur qu'on ne présente déjà plus, Arthur Fils avait un quotidien plutôt chargé, comme tous les jeunes joueurs qui débutent et qui sont hors du Top 100. Se déplaçant sur les tournois challengers à l'autre bout du monde, ne pas avoir forcément les moyens d'avoir un gros staff autour de lui... Pour toutes ces raisons, le Français a continué jusqu'au début de l'année 2023 à poursuivre son métier : entraîneur de tennis.

Si Arthur Fils ne peut évidemment plus donner des cours de tennis, sa page sur superprof était encore active il y a quelques mois. Et ses tarifs étaient plutôt confortables : 130 euros la séance d'une heure. Une jolie somme quand on débute la vie active surtout si on la compare avec le SMIC horaire brut, de 11,52 euros.

"Je peux vous aider à progresser, à évoluer sur votre niveau tennistique (technique physique et mental) grâce a des séances individualisées et à la demande ", promettait le joueur de 18 ans à l'époque pour parfaire votre niveau de tennis. Son sérieux et sa réelle envie de satisfaire était sa priorité puisqu'il était noté que "la première séance était offerte".

Être joueur de tennis ne veut pas forcément dire que l'on peut être un bon entraîneur, même si de nombreux joueurs à la retraite sont désormais des coachs de renom comme Juan Carlos Ferrero avec Carlos Alcaraz, Goran Ivanišević pour Novak Djokovic et Carlos Moya avec Rafael Nadal.

Plusieurs joueurs (et joueuses) français classés au classement ATP donnent toujours des cours tout au long de l'année. C'est le cas notamment de Samuel Bensoussan, 405e, Lény Mitjana qui est le 46e joueur français sur le circuit, à la 458e place mondiale, ou encore Pauline Payet qui a participé à Roland Garros.