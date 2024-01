Kylian Mbappé doit son prénom à ce célèbre religieux et celui-ci n'a rien de banal

Star du football français, Kylian Mbappé n'a pas un prénom si commun et voici pourquoi.

Choisir un prénom n'est jamais chose aisée lorsqu'on devient parents, même si pour certains, il est parfois une évidence. En France, selon les estimations de "L'Officiel des prénoms 2024", ouvrage référence sur la question, Alba pourrait être le prénom féminin le plus distribué pour l'année à venir, supplantant le trio Louise, Ambre, Jade. Chez les hommes, Gabriel devrait être de nouveau leader devant les Léo et Raphaël.

En 2018, après la Coupe du monde de football et le sacre de l'équipe de France d'un certain Kylian Mbappé, le prénom Kylian a eu un bond significatif dans le classement, repassant dans le top 100 après avoir dégringolé pendant plusieurs années. Mais depuis ce "pic", la tendance est à nouveau à la baisse avec par exemple "seulement" 499 enfants portant le prénom Kylian en 2021.

Mais savez vous pourquoi Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, porte le prénom de Kylian ? L'attaquant doit son prénom à un certain Kilian de Wurtzbourg, un évêque missionnaire né en Irlande qui prêcha le catholicisme en Bavière au VIIe siècle. Il est souvent vénéré comme un saint, appelé également "Saint Kilian" et est célébré pour son travail missionnaire et son engagement envers la foi chrétienne. Selon la tradition, Kilian et ses compagnons ont été martyrisés en 689. Sa fête est célébrée le 8 juillet dans le calendrier liturgique catholique.

Et au-delà du missionnaire martyr, le prénom Kylian n'a rien de banal pour un sportif : il est dérivé du terme gaélique "ceallach" qui se traduit par "lutte". Le site Signification-prenom.com indique qu'il désigne "un homme qui en impose par son autorité naturelle, son allure sobre et réservée, ainsi que par l'énergie qui émane de lui". Ça ne vous rappelle personne ? Kylian peut également vouloir dire "contestation ou église" si on se réfère à son étymologie précise. Arrivé en France vers le milieu des années 90, il fut d'abord rarement attribué avant de connaître une explosion peu avant les années 2010.

Mais grâce à la star du football, ce prénom s'est également popularisé partout dans le monde et notamment en Espagne. Le premier bébé né en 2024 porte le prénom du joueur parisien comme l'a annoncé le média espagnol Relevo, qui a observé qu'au total, 679 Kylian ont été recensés en Espagne, dont 292 entre 2020 et 2022.

Pour la petite histoire, Kylian Mbappé, qui se dit chrétien, croyant, mais pas pratiquant, était dans un établissement privé en 6e et 5e, au collège de l'Assomption à Bondy, mais pas pour des raisons religieuses. "Ce collège, c'était plus un choix pour le calme, ça m'apportait un cadre dont j'avais besoin parce que j'étais un enfant turbulent, hyperactif", avait-il expliqué à L'Obs en 2021.