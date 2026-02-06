Jannik Sinner : il a été un immense champion de ski alpin

Pressenti comme l'un des derniers porteurs de la flamme olympique aux JO 2026, Jannik Sinner est légitime dans les sports d'hiver.

Le tennisman italien Jannik Sinner crève l'écran depuis plusieurs années sur la planète tennis. Après une fin d'année 2023 tonitruante, une année 2024 marquée par deux premières victoires en Grand Chelem, une place de numéro 1 mondial, une victoire en Coupe Davis et une année 2025 toute aussi impressionnante... L'année 2026 a mal débuté pour l'Italien à l'Open d'Australie après son élimination dès les demi-finales face à Djokovic.

Mais le sourire pourrait revenir ce vendredi 6 février avec la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. L'Italien est cité parmi les derniers noms qui pourraient allumer la vasque olympique.

Et ce choix est légitime en Italie. Jannik Sinner n'est pas un athlète comme les autres et n'était pas forcément prédestiné au tennis. C'est sur des skis que le jeune Jannik a débuté sa carrière. Natif de San Candido, dans les Dolomites, un terrain propice pour les skieurs, a été champion d'Italie de slalom chez les benjamins en 2008, puis vice-champion national en 2012 avant de tronquer ses skis par une raquette à l'âge de 7 ans.

De quoi nourrir des regrets pour l'Italien ? Pas vraiment comme l'explique le principal intéressé. "J'étais meilleur au ski qu'en tennis, mais je n'ai pas de regrets ", assurait Jannik Sinner il y a quelques années. "J'ai senti que les autres étaient plus puissants, a-t-il confié à l'ATP en 2022. J'ai aussi chuté lourdement deux fois et je ne me suis plus jamais senti à l'aise. Lors de certaines chutes, je continuais à glisser et je ne pouvais pas m'arrêter. Parfois, vous êtes effrayé car vous ne savez pas où vous allez finir."

"En ski, on fait une descente pendant 1′30″ et si on fait une erreur, on est mort, on ne peut plus gagner, analyse l'Italien. En tennis, on peut faire une erreur et jouer encore pendant deux heures et demie." Une opinion partagée par son premier entraîneur, Andreas Schönegger, proche de la famille Sinner : " C'était un défi trop court qui ne lui apportait pas de satisfaction. Jannik aime la compétition et le tennis lui-même était un défi. "