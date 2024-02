Des règles drastiques

Le détail qui tue

Sur la médaille officielle des Jeux Olympiques, ici celle d'argent, on trouvera également sur cet avers… la Tour Eiffel, en haut à droite. C'est une première et une vraie entorse à la tradition olympique. On doute toutefois que le CIO n'ait pas été consulté et n'ait pas donné son accord à ce dessin inédit !