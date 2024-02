Vous pouvez obtenir des places gratuites aux JO si vous vivez dans ce département

Vous n'avez pas pu obtenir des places pour les JO de Paris ? La chance va peut être vous sourire si vous vivez dans ce département français.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et si de nombreuses personnes ont déjà leur programme pour cet été avec des places pour assister aux exploits de nos sportifs français (ou tout simplement avec des vacances réservées à l'autre bout de la planète pour échapper à la foule), d'autres vivent peut être une grosse frustration de ne pas avoir obtenu des places et espèrent encore participer aux JO.

Depuis des mois, plusieurs phases de vente de billets ont eu lieu et certaines auront encore lieu dans les prochaines semaines. Avec ou sans tirage au sort, des milliers de personnes n'ont pas réussi à obtenir le précieux sésame. Si certaines disciplines ont encore des billets comme le football, d'autres comme les compétitions de natation pour suivre les exploits de Léon Marchand ou encore celles du judo pour voir Teddy Riner et toutes les autres stars de la discipline partent très rapidement et affichent même des prix exorbitants.

C'est d'ailleurs l'un des principaux reproches fait au comité d'organisation, les billets pour les JO de Paris 2024 sont beaucoup trop chers pour de nombreux spectateurs. Selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, publié en 2023, pour 82% des Français, les prix des places pour assister aux Jeux olympiques 2024 de Paris ne sont pas accessibles. "Ce sont les prix des grands événements. On n'est pas plus cher que les Jeux de Londres, ou que pour assister à la Coupe du monde de football ou au Mondial de rugby", s'était pourtant défendu Tony Estanguet.

Pour permettre au plus grand nombre de participer à cette fête, certaines collectivités ont néanmoins des centaines de places qu'elles peuvent distribuer d'une manière ou d'une autre. C'est notamment le cas du département de Seine-et-Marne qui va permettre à 6000 Seine-et-Marnais de gagner leurs places. Les places vont être distribuées au hasard, avec une inscription préalable sur le site du département. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 13 ans, avec autorisation parentale pour les mineurs et se termineront le 3 mars prochain.

Dans le détail, un algorithme mis au point par les services informatiques du conseil départemental fera ressortir 3000 noms à qui il sera attribué deux places. Attention aux petits malins qui voient dans ce tirage l'occasion de se faire de l'argent en revendant les tickets, ces derniers seront nominatifs et interdits à la revente. Ils seront répartis dans les 23 cantons du département, proportionnellement à la population de chacun.

Mais quelles sont les épreuves concernées par ce tirage ? De l'aviron et du canoë-kayak, sur le stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), au basket 3 x 3 en passant par l'athlétisme au Stade de France, l'équitation à Versailles, l'escrime au Grand Palais et la gymnastique à l'Accor Arena, à Bercy, l'algorithme a également été mis en place pour offrir des places de 500 euros jusqu'à des finales sous contrôle tout de même d'un huissier de justice.