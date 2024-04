La couleur de la piste d'athlétisme des JO est étonnante et la raison est encore plus

Le Stade de France, qui accueille les épreuves d'athlétisme pour les JO, reçoit un gros lifting... avec de la couleur inhabituelle.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 débutent dans quelques mois et il est désormais l'heure de terminer la construction des infrastructures, de les inaugurer, à l'image du village olympique inauguré jeudi 29 février, ou d'y parfaire les derniers détails pour les lieux qui ont besoin d'un petit lifting.

C'est le cas du Stade de France à Saint-Denis. Assez "vieux", ce stade construit pour la Coupe du monde 1998 n'accueille aucune compétition ni même de concert depuis le début de l'année 2024, afin de le préserver et surtout de réserver l'enceinte pour les Jeux olympiques de juillet. La toute première épreuve de rugby à 7 y aura lieu le 24 juillet prochain.

Depuis la finale de la Coupe du monde de rugby, le stade de France est en effet en travaux. Cette phase de rénovation intervient après celle de 2021, qui était basée sur les éclairages, l'accessibilité, les buvettes ou encore les espaces VIP pour un total de 40 millions. La deuxième phase, exclusive pour les JO, coute moins cher, mais est capitale.

La première étape de ce lifting consistée à faire reculer les tribunes de 15 m pour laisser à nouveau apparaître la piste d'athlétisme de 9 couloirs et les sautoirs (le stade verra donc sa capacité réduite à 70 000 places maximum). Mais le chantier "emblématique" concerne la reconstruction de la piste olympique, qui sera de couleur violette, sur demande du Comité olympique de Paris 2024.

Après le bleu des Jeux Olympiques de Rio et le rouge des Jeux Olympiques de Tokyo, la piste du Stade de France aura donc une couleur inédite. Un choix étonnant car le rouge ocre, couleur de base des pistes, aurait une meilleure résistance face aux rayons ultraviolets du soleil et les diffuseurs télé privilégieraient cette couleur car elle serait optimale lors des retransmissions à l'écran.

Vue de la piste du Stade de France cet été, proposée sur le site des JO. © Olympics.com

Alors pourquoi avoir choisi le violet ? La raison est aussi étonnante que simple : le comité organisateur a souhaité mettre la couleur "de la joie" sur la piste. Rien que ça ? Une identité visuelle forte souhaite également être mise en place par le comité organisateur avec des couleurs qui seront redondantes et marquées. Le rouge, le bleu, le vert et le violet seront donc à la fête un peu partout durant ces JO.

"Ce sont des travaux redoutables, car il faut passer des couches et des sous-couches. Tout cela demande du temps de séchage et une météo particulière, ni trop chaude ni trop froide", assure Alexandra Boutelier, directrice générale du Stade de France. "Cela s'assimile à des travaux routiers, pas techniquement compliqués, mais dans un calendrier tendu, car il faut trois mois au moins et la météo adaptée. Si on a quinze jours de pluie au mois de mars comme en ce moment, on va être embêtés…", ajoute-t-elle.

En plus de la piste et du recul des tribunes, l'installation d'un deuxième point d'accès au réseau électrique est également prévu. Sachez enfin qu'il est toujours possible de visiter le stade et de voir l'avancée des travaux jusqu'au 1er juin comme l'a annoncé Alexandra Boutelier au Parisien.