Favorite pour une médaille d'or, cette star a été recalée et vous ne la verrez pas aux JO de Paris

Cette star mondiale aurait pu apporter la toute première médaille d'or à son pays, mais elle a été recalée pour les JO de Paris.

Plusieurs stars sont attendues à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. On peut citer du côté des Français Teddy Riner, Léon Marchand ou peut être les Kylian Mbappé, Victor Wembanyama et Antoine Dupont s'ils sont bien sélectionnés en équipe de France de foot, de basket et de rugby à 7. Pour les autres pays du monde, la liste peut être extrêmement longue avec les stars américaines de la NBA LeBron James ou encore Steph Curry, mais également de la natation avec Katie Ledecky ou encore de la gymnastique avec le retour attendu de Simone Biles. Pour la Suède, on suivra le perchiste Armand Duplantis qui tentera certainement de battre un nouveau record du monde. Toujours en athlétisme, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce tentera d'obtenir un troisième sacre et pourrait être l'une des reines de ces JO.

Une autre de ces stars internationales aurait pu faire partie du gratin à l'occasion de ces Jeux olympiques de Paris, mais cette dernière a finalement été recalée par le CIO avant même le début des compétitions. Son nom, Manny Pacquiao, légende de la boxe, champion du monde à plusieurs reprises et élu boxeur de l'année en 2006, 2008 et 2009. À l'automne dernier, le Comité international olympique des Philippines avait adressé une "demande spéciale" au CIO pour que Pacquiao puisse participer à ces JO.

La réponse a été négative. La raison : âgé de 45 ans, Manny Pacquiao doit sortir de sa retraite pour prendre part aux Jeux alors que la règle fixe à 40 ans la limite d'âge des boxeurs olympiques. Le comité philippin espérait donner accès à Manny Pacquiao à une des "places d'universalité" de sa délégation, des places qui sont accordées aux athlètes des pays qui peinent à obtenir leur ticket pour les Jeux par les voies de qualification normales. Il y en a neuf au total pour la boxe – cinq pour les femmes et quatre pour les hommes.

Mais en février, l'annonce officielle est tombée, Manny Pacquiao ne pourra participer aux JO de Paris. Abraham Tolentino, président du comité olympique philippin, a déclaré à l'AFP que la demande avait été rejetée, l'instance dirigeante des Jeux préférant s'en tenir à ses "règles". En octobre dernier, le boxeur avait déclaré à l'AFP qu'il n'était "pas trop vieux" pour affronter des boxeurs plus jeunes, déclarant qu'il se sentait comme s'il avait " 30 ans ou 28 ans. Une déception pour tout un pays car, selon le patron du comité, "il aurait pu assurer un podium ou être la première médaille d'or du pays."

Pour les fans de boxe, pas de panique, le plateau s'annonce assez relevé et il existe plusieurs chances françaises comme Estelle Mosely chez les femmes ou encore Sofiane Oumiha chez les hommes. Pour rappel, l'équipe de France de boxe avait récolté six médailles dont deux en or lors des JO de Tokyo.