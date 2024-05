Les JO vont commencer plus tôt qu'on le croit ! Voici la véritable date

Alors que le compte à rebours a commencé avant la cérémonie d'ouverture du 24 juillet pour les Jeux 2024, certaines épreuves devraient commencer à une autre date.

Dans l'imaginaire collectif, les Jeux Olympiques débutent avec la cérémonie d'ouverture et se terminent lors de la cérémonie de clôture. Et le coup d'envoi est généralement un événement planétaire. Cette année, pour la première fois, la cérémonie d'ouverture des Jeux 2024 ne se déroulera pas dans un stade, mais au cœur de Paris, sur la Seine. Cette nouveauté voulue par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques représente un immense défi d'organisation et de sécurité. Si tous les détails ne sont pas encore connus, comme l'emplacement de la flamme olympique ou l'identité des porte-drapeaux, le parcours de près de 6 kilomètres sur la scène, ainsi que l'arrivée au Trocadéro, ont déjà été annoncés.

Au total 329 médailles seront distribuées durant les 16 jours de compétition, réparties sur les 45 disciplines présentes. Alors que quatre sports avaient fait leur apparition au programme olympique à Tokyo en 2021 - l'escalade, le surf, le skateboard et le softball -, une seule nouvelle épreuve s'ajoute lors de ces jeux de Paris : le breaking, qui remplace le softball non conservé par le CIO. Cette danse acrobatique fonctionne sur le principe de performances qui se tiendront sur la place de la Concorde et qui seront notées par un jury.

Le vendredi 26 juillet prochain, c'est donc sur le fleuve que les 10 500 athlètes défileront sur des bateaux au cœur de la ville organisatrice. Cependant, pour certains d'entre eux la compétition aura déjà commencé ! Si aucune épreuve n'est prévue le jour de la cérémonie pour permettre à tous les concurrents d'y participer, des disciplines débutent avant la cérémonie. C'est notamment le cas du football, qui débutera dès le mercredi 24 juillet, soit deux jours avant l'ouverture des Jeux. Ce sera également le cas du rugby à sept. Deux autres sports, le tir à l'arc et le handball, entreront en piste la veille de la cérémonie d'ouverture. Il y a donc de grandes chances que les stars Kylian Mbappé (s'il participe aux Jeux) et Antoine Dupont soient déjà sur les terrains avant le début officiel de la compétition.

Il y a plusieurs explications à ces aménagements de calendrier. Pour le football, les deux semaines de compétition ne sont pas suffisantes pour permettre aux joueuses et aux joueurs d'avoir deux jours de repos entre chaque match. Il a donc été nécessaire d'avancer les premiers matchs, comme c'est le cas à chaque olympiade. La problématique est similaire pour le handball féminin, dont la finale se tiendra le samedi 10 août. La situation pour le rugby à sept est différente. Les matchs doivent en effet se tenir au Stade de France, qui doit également accueillir les épreuves d'athlétisme. Afin de libérer le stade à temps il a donc été nécessaire d'avancer le début de la compétition. Même problématique pour le tir à l'arc aux Invalides, qui sera également le lieu d'arrivée du marathon.

Ce n'est pas la première fois que certaines épreuves débutent avant la cérémonie d'ouverture des jeux. A Tokyo, en 2021, le softball et le football avaient déjà commencé deux jours avant, tout comme à Rio en 2016 pour le football. De leur côté, les Jeux Paralympiques débuteront bien le mercredi 28 août avec la cérémonie d'ouverture sur la place de la Concorde et sur les Champs-Elysées, avec les premières épreuves le jeudi 29. Ils se termineront le dimanche 8 septembre.