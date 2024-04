Ce sera pire que la VAR ! Le ballon de l'Euro 2024 va encore tout chambouler à l'arbitrage

Le ballon utilisé pour l'Euro a été dévoilé par Adidas et l'UEFA, avec toujours plus de technologies embarquées. Une d'entre elles est particulièrement avancée.

Depuis quelques années, la technologie entre de plus en plus dans le quotidien du football et notamment dans l'arbitrage, avec l'objectif d'aider les arbitres à prendre les bonnes décisions. Depuis 2018, l'Assistance Vidéo à l'Arbitrage (VAR) est utilisée dans les compétitions internationales et, depuis 2019, dans les cinq grands championnats.

Pour autant, c'est peu de dire que la technologie ne fait pas l'unanimité. Présentée à l'origine comme la solution à toutes les erreurs d'arbitrage, la VAR en a également créé de nouvelles, avec des différences d'interprétation et de communication entre les arbitres et les responsables de la vidéo. Depuis la Coupe du monde 2022, est également utilisée dans plusieurs grands championnats et dans les compétitions internationales de la FIFA et de l'UEFA la technologie de détection semi-automatique du hors-jeu.

A l'occasion des grandes compétitions internationales, la FIFA et l'équipementier Adidas aiment en effet apporter de nouvelles technologies. Ainsi, on avait vu pour la première fois en 2022 l'apparition d'un ballon connecté, qui devait compléter la technologie de hors-jeu semi automatique. Pour l'Euro 2024, l'équipementier allemand a dévoilé sa Connected ball 2.0. Dans cette nouvelle version, la géolocalisation spatiale du ballon sera complétée par des capteurs pouvant repérer le contact d'un joueur avec le cuir.

Le Connected ball 2.0 promet une précision encore inégalée dans le football. © Tamuna Kulumbegashvili/AP/SIPA (publiée le 22/04/2024)

D'une précision de 2 millimètres, cette technologie ne se cantonnera pas à simplement aider la prise de décision sur les hors-jeux, selon les promesses de cette nouvelle technologie. En effet, l'UEFA a annoncé que ce ballon ultra-moderne aidera la VAR à prendre des décision lors de litiges sur les mains. Le connected ball, couplé à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser la position des joueurs, doit permettre de repérer la zone du corps touchée par le ballon.

La question de l'arbitrage vidéo fait débat dans le football. En effet l'ajout d'arbitres vidéo et d'assistance n'ont pas effacé les erreurs d'appréciation, et ont même créé de nouvelles situations de doute pour les équipes et les arbitres. De plus, toutes ces technologies ne sont pas infaillibles, comme le montre le rapport de la Premier League au sujet de l'intervention de la VAR cette saison. Si 57 des interventions de la vidéo ont permis de corriger une décision, vingt erreurs ont été constatées, dont un but refusé pour hors-jeu à Liverpool contre Tottenham alors que l'attaquant était en position licite !

Avec cette technologie supplémentaire, l'assistance vidéo à l'arbitrage risque d'aller toujours plus vers un pur arbitrage vidéo, faisant passer au second plan l'arbitre central, qui doit siffler sur le terrain des décisions qu'il n'a pas prises. Une manière d'accentuer encore un peu plus la pression sur les arbitres, pour qui l'erreur n'est plus permise.