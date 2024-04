L'un des grands espoirs de l'équipe de France de rugby à 7 est le fils d'un chanteur très connu

Le rugby à sept va être particulièrement regardé dans les prochains mois, à l'approche des JO. Parmi les joueurs de la sélection, certains ont une histoire particulière.

Le rugby à sept connaît depuis quelques temps une popularité et une exposition aussi nouvelle que croissante. À quelques mois des Jeux olympiques, où la discipline est présente depuis 2016, l'engouement est déjà palpable et les chances de médailles tricolores sont importantes, tant pour les hommes que pour les femmes. Cet attrait médiatique n'est pas sans lien avec la présence annoncée chez les Bleus du meilleur joueur de rugby au monde, à savoir Antoine Dupont.

Sa présence dans l'équipe de France de rugby à sept aux tournois de Vancouver et de Los Angeles, pendant que ses coéquipiers du XV de France ramaient dans le Tournoi des Six Nations, a donné un coup de projecteur médiatique à cette discipline plus confidentielle. D'autant plus que les Français ont performé en remportant le tournoi à Los Angeles et en finissant troisièmes au Canada.

Mais il y a d'autres joueurs importants dans cette belle sélection du VII français. Jefferson-Lee Joseph fait notamment partie des jeunes espoirs qui comptent. Né en Guadeloupe, l'ailier arrière a été formé comme "quinziste" (joueur de rugby à XV lui aussi) à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Il a d'ailleurs choisi son numéro de maillot, le 47, en raison de ce département. Cependant, l'histoire de Jefferson-Lee Joseph est aussi liée à la musique.

C'est en effet le fils de Jeff Joseph, célèbre chanteur guadeloupéen du groupe Gramacks. Si son nom n'est pas forcément très connu en métropole, Jeff Joseph, décédé en 2011, était particulièrement populaire dans les Antilles. "Quand je retourne aux Antilles, on me reparle de mon père, de ce qu'il a fait", explique Jefferson-Lee Joseph. Son père avait également lors de sa carrière en solo collaboré avec le groupe de funk new-yorkais "Kool and The Gang".

Si Jefferson-Lee Joseph est entièrement tournée vers le rugby à sept désormais, il espère revenir un jour vers le quinze. Il est d'ailleurs toujours sous contrat avec Agen. "J'aimerais ne pas perdre le fil et rebasculer prochainement, même si je sais qu'il y aura un temps d'adaptation, forcément", explique le joueur de l'équipe de France. Une adaptation qui pourrait déboucher sur un rêve : intégrer un jour le XV de France, "objectif de tout joueur de rugby" selon lui.

Jefferson-Lee Joseph sera présent cet été aux côtés d'Antoine Dupont pour le tournoi olympique, du 24 au 27 juillet. En attendant, le championnat international de SVNS Sevens Series se poursuit, avec les étapes de Hong-Kong, Singapour et Madrid. Elles seront pour l'équipe de France l'occasion de parfaire sa préparation. Jefferson-Lee Joseph participera à ces trois tournois, en compagnie notamment de Stephen Parez et de Théo Forner.