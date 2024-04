Les bagarres sont autorisées dans ce sport olympique, l'arbitre encadre même les joueurs !

Jeux olympiques et bagarre font rarement bon ménage. Pourtant, ce sport autorise ses participants à distribuer les coups de poing. Et ce n'est pas la boxe...

Le sport olympique est souvent synonyme de fair play et de respect entre les athlètes. Ce n'est pas une compétition réputée pour la rudesse des contacts, et les rares moments de combat sont parfaitement organisés. C'est ainsi le cas de la boxe, de la lutte ou du judo, avec des règles très précises. Les écarts de conduite ont d'ailleurs été très sévèrement punis par le passé. Le rugby a ainsi dû ronger son frein pendant près d'un siècle en raison de la finale France-USA de 1924. Un certain Pierre de Coubertin, organisateur en chef des JO à l'époque, n'avait en effet pas du tout apprécié la bagarre générale qui avait suivi la fin du match, et le Comité International Olympique a décidé de bannir le sport. Ce n'est qu'en 2016 que le rugby est enfin revenu dans la programmation, dans sa formule à sept joueurs en non à quinze.

Pourtant, il existe un sport présent aux Jeux depuis 1920 et dans lequel il est autorisé pour les joueurs de se battre. Il ne s'agit pas d'un sport de combat mais d'un sport d'hiver : le hockey sur glace. On voit en effet souvent circuler des vidéos d'altercations dans certains championnats, notamment dans la très renommée NHL, la ligue nord-américaine. Même si en venir aux mains n'est pas officiellement inscrit dans les règles du jeu, cela est tout à fait possible sur la glace et parfois même encouragé.

En résumé, l'arbitre de hockey sur glace peut laisser deux des protagonistes du match s'affronter à grands coups de poings et de bourrades, sans les exclure de la partie comme cela semblerait logique dans tout autre sport collectif. En règle générale, l'arbitre sépare tout de même les joueurs lorsque l'un des deux a un genou à terre. Le combat a tout de même quelques règles : il ne peut avoir lieu que si les deux adversaires ne se servent ni de leur cross ni de leurs gants. Ces accessoires doivent être retirés et jetés sur la glace avant le premier coup. De quoi mettre en scène un peu plus cet instant où deux hockeyeurs s'apprêtent à faire valser les coups.

Alors à quoi servent ces bagarres si elles font partie du jeu ? Elles sont en réalité plus liées au spectacle et au besoin des équipes de prendre l'ascendant psychologique sur leurs adversaires. Il s'agit en effet pour l'une des deux équipes de montrer sa supériorité ou de montrer qu'elle ne va pas se laisser impressionner. Les équipes disposent même souvent d'un joueur spécialiste de ces phases d'intimidation, qu'on appelle le "policier" dans le jargon des hockeyeurs. Ce dernier est en général recruté pour ces moments de bagarre sur le terrain et dispose, en réalité, d'un temps de jeu très limité.

Ceux qui aiment ce genre d'explications franches seront en revanche déçus. Point de bagarre lors des JO de Paris 2024 en effet, puisque le hockey est un sport d'hiver. Double punition : on ne devrait pas non plus voir ces scènes lors des prochains Jeux olympiques d'hiver, à Milan, en 2026. En Europe et dans des compétitions comme les Jeux olympiques, ces phases de combat sont beaucoup plus sévèrement punies (exclusion voir suspension pour plusieurs matchs) et donc moins fréquentes. Toutefois, si les deux équipes ont décidé d'en découdre, il est bien difficile pour les arbitres d'intervenir. On a ainsi vu lors des Jeux de Pyeonchang en 2018 les joueuses de hockey des équipes canadiennes et américaines en venir aux mains dans une bagarre générale assez impressionnante et qui n'était pas trop du goût du CIO...