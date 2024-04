565 km/h ! Le record de vitesse absolu pour un sport a été enregistré dans cette discipline

La technologie permet aux sports d'aller de plus en plus vite, et ce sport a récemment battu le record de vitesse absolue, à plus de 500 km/h. Oubliez la Formule 1, voici ce qui va le plus vite.

La professionnalisation et la recherche constante de performance dans le sport amène régulièrement les disciplines à battre des records. Ces progressions viennent la plupart du temps accompagnées d'améliorations technologiques, que ce soit dans des sports mécaniques comme en moto GP ou en Formule 1, ou bien dans d'autres disciplines. On peut notamment penser aux chaussures à semelles en carbone qui amènent aujourd'hui les marathoniens à rêver de faire tomber la barre des deux heures sur la distance des 42,195 kilomètres.

Dans les sports de raquette, cette progression technologique a transformé les disciplines ces vingt dernières années. Des raquettes en bois, le tennis est passé aux cadres en aluminium, puis en carbone, avec des cordages de plus en plus perfectionnés. Ces évolutions ont amélioré les vitesses de balle, et même changé le jeu avec une capacité de contre plus importante pour les joueurs.

Mais c'est dans le badminton que la vitesse des échanges s'est le plus accélérée ces dernières années. Ce sport, un des plus pratiqué lors des cours d'EPS, est en effet devenu le sport le plus rapide du monde ! Il existe en effet un coup au badminton qui dépasse en vitesse tous les autres sports, y compris la Formule 1 : le smash. Il y a quelques mois, le record de vitesse d'un smash de badminton a été battu par l'Indien Satwiksairaj Rankireddy, avec 565 km/h enregistrés. Ce record a été réalisé lors de test de la marque Yonex pour le compte de sa nouvelle raquette.

Le précédent record, vieux d'une dizaine d'années était de 493 km/h. Cette marque à plus de 550 km/h place le badminton largement en tête du classement des sports les plus rapides. En effet, aucune autre discipline ne dépasse même les 400 km/h. C'est la Formule 1 qui est le second sport le plus rapide, avec un record à 397 km/h, pour un engin certes plus imposant qu'un volant de bad. Dans les sports non mécaniques, le golf parvient à atteindre les 350 km/h, mais cela reste plus de 200 km/h plus lent que le badminton.

Discipline spectaculaire, le badminton sera présent cet été aux Jeux olympiques de Paris, à l'Arena de la Porte de la Chapelle. La discipline est présente aux Jeux depuis 1992 à Barcelone, après deux apparitions en 1972 et en 1988 comme sport de démonstration. Elle est largement dominée par les nations asiatiques, qui ont remporté 106 des 121 médailles distribuées. Disputé en simple ou en double, le badminton se joue en deux sets gagnants de 21 points, exclusivement en intérieur.