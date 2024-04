Faire des abdos ne donne pas le ventre plat, voici ce qui marche vraiment

Les abdos donnent ils le ventre plat ? Et bien c'est un mythe.

Les beaux jours approchent, vos vacances à la plage sont planifiées, mais vous ne savez pas si votre "summer body" sera prêt à temps ? Attention aux idées reçues si vous voulez accentuer vos efforts en enchaînant des séances d'abdominaux par exemple, car ces dernières ne vous assureront pas un ventre plat... Il existe en effet de nombreuses idées reçues dans la pratique sportive et l'une des principales est de croire que les séances d'abdos donnent le ventre plat. Vous êtes peut être nombreux à enchainer les heures d'entraînement, regarder votre ventre, et ne pas voir de différence, ni les fameuses "tablettes de chocolat" qu'on vous a promis.

Sachez que la plupart du temps, notre "petit" ventre est lié à un manque d'activité physique et à une alimentation trop riche. Julie Guery, diététicienne, explique pour Décathlon que le bas ventre fait partie des zones de stockage car il est moins vascularisé que d'autres parties du corps et donc peu drainé. Alors avant de voir vos tablettes, il faut supprimer cette couche de graisse.

La solution pour avoir le ventre plat est donc de contourner la zone en question et de travailler plutôt le haut et le bas du corps. La marche à pied aide à faire fondre les cellules graisseuses des abdominaux et à allonger le torse, alors que les exercices d'abdominaux classiques ont l'effet inverse. Marcher entre 10 000 et 14 000 pas par jour est un excellent objectif pour commencer.

Pour avoir un ventre plat, l'alimentation est également primordiale. Thibault Richard, coach sportif, a livré quelques conseils pour L'Equipe et explique qu'"avant même de vous lancer dans un programme sportif," il faut "adopter une alimentation saine et équilibrée". C'est seulement "en parallèle" que la pratique d'une activité sportive régulière va aider à éliminer les graisses abdominales et à renforcer ses abdominaux.

Attention également aux comparaisons avec votre voisin. Ce spécialiste explique qu'on est pas tous égaux... "Selon nos gènes et notre propre métabolisme, nous oxydons plus ou moins bien les graisses. Deux personnes qui mangent exactement la même chose, pratiquent les mêmes activités physiques et ont la même hygiène de vie pourront ainsi avoir un écart de 10% de masse grasse".

Pour pouvoir obtenir ce fameux ventre plat, il faut favoriser les exercices "cardio", et peu importe les muscles sollicités : fentes sautées, jumping jack, mountain climber, tractions, sprints, montées d'escaliers... Sont des exercices à pratiquer. Et dernier petit conseil fourni par ce coach : projetez vous sur du long terme. On aimerait bien vous faire rêver, mais un ventre plat ne s'obtient pas en 10 jours !