Travailler pour Cristiano Ronaldo, c'est possible - Plusieurs postes sont proposés et la rémunération est connue

La star portugaise développe son business et offre plusieurs postes.

C'est une annonce d'emploi qui ne laisse aucun doute sur l'identité du propriétaire... Cristiano Ronaldo a un surnom attitré depuis de nombreuses années, "CR7", et l'acronyme s'est transformé au fil des années en véritable marque. Mode, mais aussi salles de sport, eau minérale... La star du football a créé un vrai business model autour de son image et prépare depuis de longues années son après-carrière.

C'est dans ce cadre que l'ancienne vedette du Real Madrid, qui évolue toujours sur les terrains avec le club saoudien d'Al-Nassr, a diversifié un peu plus ses investissements et choisi le secteur hôtelier comme nouvelle source de revenus. Le Portugais possède des parts dans une chaîne baptisée "Pestana CR7" qui possède plusieurs établissements. Des hôtels ont ainsi ouverts à Lisbonne, Marrakech mais aussi à Madrid, la ville où Cristiano Ronaldo a vécu pendant plus de 10 ans pour évoluer sous les couleurs du prestigieux Real Madrid.

Ce dernier hôtel madrilène recrute et plusieurs annonces ont été repérées dernièrement sur des sites d'offres d'emploi ! Parmi les offres proposées, figurent des emplois variés comme manager mais aussi voiturier ou serveur pour l'établissement installé sur la fameuse Gran Via, l'une des principales artères de la capitale espagnole et à proximité du palais royal. Les annonces comprennent de nombreuses informations dont celle de la rémunération annuelle proposée. Les salaires affichés varient ainsi entre 24 000 et 30 000 euros par an. Le salaire est supérieur pour l'offre de manager sans que la rémunération annuelle ne soit plus précisément indiquée.

Il s'agit majoritairement de postes en CDI qui comprennent également des primes exceptionnelles. L'annonce publiée précise ainsi que le meilleur employé du trimestre est doté d'une prime d'une valeur de 500 euros, le meilleur employé de l'année d'une autre prime de 500 euros, et que tous bénéficient d'un congé le jour de son anniversaire et 30 jours de vacances par an. Seul pré-requis, la maîtrise de l'anglais, en plus de l'espagnol bien sûr ! A noter que ce salaire correspond au salaire moyen à Madrid, une ville espagnole où le coût de la vie reste inférieur à celui en France...