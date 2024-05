Nadal va revenir à Roland-Garros pour un tournoi majeur de sa carrière, c'est décidé

Rafael Nadal a été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros 2024, mais n'a pas dit adieu à la terre battue parisienne.

Après deux années difficiles marquées par de nombreuses blessures, on ne s'attendait pas forcément à revoir Rafael Nadal sur la terre battue parisienne pour disputer un nouveau Roland-Garros, lui qui détient le record de victoires du côté de la Porte d'Auteuil avec 14 titres au total.

Mais cette année, le Majorquin a pris le temps de se préparer pour se redonner une chance. Après un premier retour en janvier à Brisbane, Rafael Nadal a été stoppé par une nouvelle blessure avant de finalement revenir au mois d'avril avec le tournoi de Barcelone pour préparer Roland-Garros, LE tournoi de sa carrière.

Malheureusement, malgré son classement protégé (classement qu'un joueur peut utiliser en cas de longue blessure), l'Espagnol avait de grandes chances de tomber sur une tête de série dès le premier tour. Ce fut le cas avec le numéro 4 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, vainqueur du Masters 1000 de Rome juste avant les Internationaux de France. Malgré quelques fulgurances, Rafael Nadal n'a pas fait le poids dans cette rencontre face à un joueur en pleine bourre. L'Espagnol a été éliminé pour la première fois de sa carrière dès le premier tour d'un Roland-Garros.

En refusant d'avoir une cérémonie d'hommage, Rafael Nadal a laissé planer le doute sur une prochaine participation l'année prochaine. Sur le court Philippe Chatrier, l'homme aux 14 victoires à Roland s'est exprimé avec une grande émotion. "C'est la dernière fois que je me retrouve ici devant vous. Enfin, je ne suis pas sûr à 100%. Si c'est la dernière fois, j'aurais profité du moment", a-t-il déclaré.

Mais bonne nouvelle pour les fans, ce n'est pas la dernière fois que l'on voit Rafael Nadal à Paris, sur la terre de Roland-Garros. En effet, lors de son interview, l'Espagnol a indiqué qu'il ne se voyait pas se préparer pour une saison sur gazon, mais préférait retourner sur terre battue et participer aux JO.

"La dynamique est positive. Je me suis senti prêt. Demain, j'aurais été prêt si j'avais eu un match à jouer. J'ai besoin de me préparer, de me vider la tête. Mon objectif principal est de jouer les JO ici et d'être prêt pour y aller. Je ne sais pas ce qu'il va passer dans les mois à venir. Dans mon esprit, il y a encore les Jeux. J'ai besoin de checker comment ça va, ma motivation, mon physique et mon tennis", a-t-il ajouté.

Malgré cette volonté affichée, la fin de carrière de Rafael Nadal est imminente et l'Espagnol ne l'a jamais caché. "Je voulais me donner une chance, une vraie chance. J'aime ce que je fais. J'aime m'entraîner. J'aime voyager avec ma femme et mon fils. Si je continue d'aimer ce que je fais, et que je suis assez compétitif pour profiter, j'ai envie de continuer pour longtemps. J'ai besoin de voir si mon corps tient le coup. On verra d'ici 2 mois avec les Jeux olympiques et après on verra. Peut-être que j'aurais envie de dire que c'est fini."