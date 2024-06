Avec une fortune de 30 milliards d'euros, la reconversion de cet ancien joueur de l'OM est très lucrative

L'après carrière peut parfois être difficile pour les sportifs de haut niveau. Pourtant, ce footballeur a parfaitement su gérer son argent et le faire fructifier.

Le football est le sport le plus suivi et le plus médiatisé au niveau mondial. Il génère de nombreux revenus à travers notamment les droits télévisés, le sponsoring et la vente de maillots et de produits dérivés. En tant qu'acteurs principaux de cette économie du football, les joueurs reçoivent de la part des clubs des salaires très importants, et un joueur comme Kylian Mbappé peut toucher jusqu'à 72 millions d'euros par an.

Pourtant, certains joueurs ont vu la fortune qu'ils avaient amassée durant leur carrière fondre très rapidement après leur retraite professionnelle. Comme dans d'autres sports et même au delà, l'arrivée massive et rapide d'argent dans le quotidien d'une personne peut faire tourner la tête de certains, qui dépensent alors sans compter et n'ont pas conscience que cette manne peut leur permettre de vivre le restant de leurs jours.

Ce n'est pas le cas de Mathieu Flamini. Né en 1984, Flamini a été formé à l'Olympique de Marseille, et y a fait ses débuts professionnels. Il participe notamment à l'épopée européenne en coupe de l'UEFA en 2004 aux côtés de Didier Drogba. Joueur d'Arsenal et de l'AC Milan par la suite, il compte trois sélections avec l'équipe de France, et a pris sa retraite en 2019.

Aujourd'hui âgé de 40 ans, Mathieu Flamini a entamé sa reconversion professionnelle il y a de nombreuses années. En 2008, il investit en effet dans une start-up spécialisé dans la bio chimie avec un de ses coéquipiers au Milan AC. Il crée alors GF-Biochemicals, qui se spécialise dans l'acide lévulinique. Cette molécule pourrait agir comme un substitut au pétrole dans la fabrication de nombreux produits pétrochimiques.

Alors que le marché de l'acide lévulinique était inexistant en 2008, il est aujourd'hui en pleine expansion, et cet investissement rapporte gros à l'ancien joueur de l'OM et d'Arsenal. Selon le magazine "Challenge", Mathieu Flamini fait en effet partie depuis cette année des 400 plus grandes fortunes de France, avec un patrimoine estimé à plus de 30 milliards d'euros.

"Enfant, j'avais deux passions : le football et le développement durable. C'est pourquoi nous avons commencé en 2008 à avancer dans cette direction. A l'époque où je me lance ce projet, ma carrière bat son plein et il m'est impossible de m'occuper pleinement de GF Biochimicals étant donné que le sport de haut niveau demande une implication totale", raconte l'ancien footballeur. "Nous décidons alors de nous entourer d'ingénieurs et de chercheurs pour faire avancer ce projet, tout en nous développant des partenariats avec des universités expertes dans le domaine de la Chimie du Renouvelable", a expliqué l'ancien joueur.