Il a fait fortune loin du ballon rond avec plusieurs milliards, la reconversion de cet ancien joueur de l'OM est très lucrative

L'après carrière peut parfois être difficile pour les sportifs de haut niveau. Pourtant, ce footballeur a parfaitement su gérer son argent et le faire fructifier.

Le football est le sport le plus suivi et le plus médiatisé au niveau mondial. Il génère de nombreux revenus à travers notamment les droits télévisés, le sponsoring et la vente de maillots et de produits dérivés. En tant qu'acteurs principaux de cette économie du football, les joueurs reçoivent de la part des clubs des salaires très importants, et un joueur comme Kylian Mbappé peut toucher jusqu'à 72 millions d'euros par an.

Pourtant, certains joueurs ont vu la fortune qu'ils avaient amassée durant leur carrière fondre très rapidement après leur retraite professionnelle. Comme dans d'autres sports et même au delà, l'arrivée massive et rapide d'argent dans le quotidien d'une personne peut faire tourner la tête de certains, qui dépensent alors sans compter et n'ont pas conscience que cette manne peut leur permettre de vivre le restant de leurs jours.

Ce n'est pas le cas de Mathieu Flamini. Né en 1984, Flamini a été formé à l'Olympique de Marseille, et y a fait ses débuts professionnels. Il participe notamment à l'épopée européenne en coupe de l'UEFA en 2004 aux côtés de Didier Drogba. Joueur d'Arsenal et de l'AC Milan par la suite, il compte trois sélections avec l'équipe de France, et a pris sa retraite en 2019.

Aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années, Mathieu Flamini a entamé sa reconversion professionnelle il y a de nombreuses années. En 2008, il investit en effet dans une start-up spécialisé dans la bio chimie avec un de ses coéquipiers au Milan AC. Il crée alors GF-Biochemicals, qui se spécialise dans l'acide lévulinique. Cette molécule pourrait agir comme un substitut au pétrole dans la fabrication de nombreux produits pétrochimiques.

Alors que le marché de l'acide lévulinique était inexistant en 2008, il est aujourd'hui en pleine expansion et valorisé à hauteur de 30 milliards d'euros. De quoi faire fructifier l'investissement de l'ancien joueur de l'OM et d'Arsenal. Alors qu'on parlait déjà de Flamini milliardaire en 2018, chose fausse à l'époque, c'est désormais l vérité. Selon Forbes en 2026, l'ancien joueur d'Arsenal dispose désormais d'une fortune estimée à 10 milliards de livres sterling grâce à son entreprise de biochimie "GF Biochemicals".

"Enfant, j'avais deux passions : le football et le développement durable. C'est pourquoi nous avons commencé en 2008 à avancer dans cette direction. A l'époque où je me lance ce projet, ma carrière bat son plein et il m'est impossible de m'occuper pleinement de GF Biochimicals étant donné que le sport de haut niveau demande une implication totale", raconte l'ancien footballeur. "Nous décidons alors de nous entourer d'ingénieurs et de chercheurs pour faire avancer ce projet, tout en nous développant des partenariats avec des universités expertes dans le domaine de la Chimie du Renouvelable", a expliqué l'ancien joueur. Selon le média Topskills Sports UK, Mathieu Flamini est désormais ouvert à acheter des parts du club d'Arsenal, actuellement détenu par l'homme d'affaires Stan Kroenke, actionnaire américain.