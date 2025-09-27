Pauline Ferrand-Prévot va se marier avec une star du peloton, vainqueur de Paris-Roubaix

Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT et en lice sur le Tour de France, est en couple avec un ancien vainqueur de la célèbre course.

Pauline Ferrand Prévot était la grande favorite pour remporter le titre de VTT aux Jeux olympiques à Paris l'année dernière. Cinq fois championne du monde de cross-country, la discipline de VTT présente aux Jeux, elle a également remporté sept autres titres de championne du monde en VTT, un titre en cyclo-cross, un en Gravel et un sur route.

Alors qu'elle n'a pas performé aux trois olympiades auxquelles elle a participé, ne parvenant pas à aller chercher une médaille. Lors de ces Jeux à domicile, elle a réalisé un véritable récital en s'imposant très largement dans l'épreuve de cross country, l'un des plus grands moments des JO de Paris. Désormais de retour sur la route avec notamment une incroyable victoire sur Paris-Roubaix pour sa première participation, elle est engagée dans le Tour de France femmes en espérant remporter le maillot jaune.

Mais le sport de haut niveau inonde bien souvent la vie privée des athlètes, au point des couples se forment très régulièrement au sein d'une même discipline. Si celui formé par Marion Rousse et Julian Alaphilippe défraie régulièrement la chronique dans le monde du cyclisme, Pauline Ferrand Prévot vit elle aussi une belle histoire avec amateur de vélo. Un coureur de l'équipe Visma | Lease a Bike. Il s'agit du Néerlandais Dylan Van Baarle.

Né comme Pauline Ferrand Prévot en 1992, Dylan Van Baarle a débuté sa carrière professionnelle en 2011. Coéquipier modèle dans l'équipe Sky puis Ineos de Geraint Thomas ou encore d'Egan Bernal, il a été recruté par l'équipe de Jonas Vingegaard à la fin de la saison 2022, la meilleure de sa carrière. Il termine notamment lors de cette saison à la deuxième place du Tour des Flandres derrière Matthieu van der Poel, et a remporté son premier Monument en s'adjugeant Paris-Roubaix en solitaire. Un titre que sa compagne a également remporté en 2025. Et il y a quelques jours, "PFP" a partagé une photo et une bonne nouvelle. "Ma semaine de Championnats du monde est déjà un succès ", a-t-elle écrit en légende sur une photo la montrant avec une bague de fiançailles.

Champion des Pays-Bas sur route en 2023, du contre-la-montre en 2018, il compte également à son palmarès l'édition 2021 d'À travers la Flandre. S'il a raté le Tour de France 2024 à cause d'un forfait consécutif à une chute sur le Dauphiné, Dylan van Baarle devrait être présent à Paris, comme Pauline Ferrand Prévot, pour les Jeux olympiques, au sein de la sélection néerlandaise du cyclisme sur route.