"Elle m'a fait lever de mon siège", LeBron James sous le charme de cette athlète française olympique

Superstar de la NBA, LeBron James est attentif à tout ce qui se passe sur la planète basket. Et la performance de cette athlète ne l'a pas laissé indifférent.

Double médaillé d'or avec Team USA, LeBron James débarque à Paris cet été avec une nouvelle Dream Team pour aller chercher une troisième breloque dorée, qui serait la cinquième consécutive pour l'équipe des Etats-Unis après 2008, 2012, 2016 et 2021. Avec pour l'accompagner une équipe digne de l'équipe qui a conquis le monde en 1992, lors des Jeux de Barcelone...

Cela faisait en effet de nombreuses années que l'on n'avait pas vu autant de stars NBA venir avec la sélection pour une compétition internationale. LeBron James fera ainsi équipe avec Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Edwards, Anthony Davis, Tyrese Haliburton, Kawhi Leonard ou encore Joël Embiid et Jayson Tatum, récemment vainqueur de la NBA avec les Boston Celtics.

Fin connaisseur du basketball, LeBron James est à l'affut de la moindre performance et n'hésite pas à mettre en avant les performances venant d'autres ligues, et notamment de la WNBA, la ligue américaine féminine de basketball. Lors des finales WNBA en octobre dernier opposant le New York Liberty aux Las Vegas Aces, il s'est notamment fendu d'un tweet pour encenser l'arrière de la franchise de la Big Apple, une certaine Marine Johannès.

Considérée comme rapide, très créative voire surprenante, Marine Johannes, a débuté le basket à Pont-l'Évêque avant de rejoindre Mondeville puis Bourges en 2016, où elle va exploser. Depuis 2019, elle s'est partagée entre l'ASVEL à Lyon et le Liberty de New York. En octobre 2023, elle va devenir la meilleure marqueuse française de l'histoire des finales WNBA dés le Game One.

L'arrière française a en effet éclaboussé New-York de son talent, avec notamment plusieurs actions spectaculaires. Lors des finales WNBA, la sixième joueuse de l'équipe de New York a notamment montré la qualité de son shoot à trois points, à plus de 40% durant les playoffs. Lors du match 1 des finales, l'arrière formée a ainsi inscrit quatre tirs longue distance, faisant lever les foules du Madison Square garden et donc LeBron James devant sa télévision. "Elle a un bras !!!! Son shoot à une jambe m'a fait lever de mon siège", a-t-il écrit.

La Normande de 29 ans sera cet été à Paris la maître à jouer et la chef de file d'une équipe de France médaillée de bronze en 2021 à Tokyo, et qui tentera de faire au moins aussi bien lors des Jeux olympiques de Paris 2024, même si l'équipe américaine, qui a remporté les sept derniers tournois olympiques, semble indétrônable.