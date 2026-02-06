Alexandre Boyon : il a été champion de France dans cette discipline inattendue

Voix emblématique des Jeux olympiques, Alexandre Boyon a pratiqué un sport à haut niveau.

Alexandre Boyon est une des figures du service des sports de France Télévision. Entré sur les chaines du service public il y a plus de 30 ans, en 1992, il a commenté toutes les plus grandes compétitions internationales, et notamment les Jeux olympiques d'été et d'hiver. Ce vendredi soir, il sera aux commentaires de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan Cortina. Il sera ensuite du côté d'Antholz pour commenter les épreuves de biathlon avec notamment la biathlète Marie Dorin Habert.

Alexandre Boyon est champion de France en...

Mais avant de devenir commentateur sportif, Alexandre Boyon a été un sportif accompli. Né aux abords de la Marne, il commence très tôt l'aviron. Comme il l'a expliqué dans un entretien à Ouest-France, il a grandi entouré de rameurs. "J'ai été élevé sur les clubs des bords de Marne : Nogent, Joinville-le-Pont, qui était le berceau de l'aviron français… Gaston Mercier, champion olympique en 1952 à Helsinki, était le meilleur ami de mon père. Ma grand-mère était très amie avec le père de Bernard Malivoire, le grand barreur des champions olympiques de 1952. J'ai baigné là-dedans, c'était ma passion."

Une passion qui l'a conduit en 1988 et en 1889 à devenir deux fois champion de France d'aviron, en catégorie élite en 4 barré. Il arrête sa carrière en 1991 à l'âge de 25 ans, non sans avoir passé deux ans au sein de bataillon de Joinville, qui accueille de nombreux sportifs. "Je côtoyais des mecs de l'équipe de France de rugby ; Philippe Gardent, le capitaine des Barjots en handball ; Christophe Galtier en foot… J'ai fait du sport avec tous ces gars-là." Une expérience qui lui a permis de découvrir d'autres sports, et de pouvoir commenter de nombreux sports différents : la natation et le biathlon, le ski pendant de nombreuses années, puis le biathlon et bien sur l'aviron.