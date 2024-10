17 millions d'euros ! L'investissement improbable de Cristiano Ronaldo

La star portugaise du football a décidé de placer son argent dans cet investissement.

L'argent n'est pas un problème pour les stars de la planète sport et encore moins pour les footballeurs, notamment quand ceux-ci portent le nom de Cristiano Ronaldo. Le Portugais est l'un des plus riches de la planète et cherche souvent à investir son argent dans de nombreuses affaires, personnelles ou avec un fort potentiel selon lui.

Mais dernièrement, le Portugais s'est lancé dans un investissement aussi particulier que patriotique, en achetant 10% du capital de Vista Alegre Atlantis, prestigieuse marque portugaise de porcelaine, a précisé le groupe Visabeira, qui se félicite dans un communiqué de l'arrivée de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et la personnalité portugaise la plus connue et la plus admirée au monde .

Cet accord prévoit une prise de participation de 30% dans le capital de la filiale espagnole de Vista Alegre et un projet pour développer les marques phares du groupe sur le marché asiatique. "Vista Alegre et Bordallo Pinheiro sont des marques pour lesquelles j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et dont je suis un client fréquent" , a affirmé le quintuple Ballon d'or, cité dans un autre communiqué où il se dit fier de soutenir leur stratégie de mondialisation. Selon les sites spécialisés, cette opération représente un investissement de plus de 17 millions d'euros.

Pour ceux qui ne connaissent pas Vista Alegre, Le groupe réalise près de 70% de ses ventes à l'étranger, et est déjà présent dans de nombreux pays en Europe et en Amérique. Vista Alegre Atlantis a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 129,6 millions d'euros.

Fondée en 1824 à Ílhavo, au Portugal, Vista Alegre est une maison emblématique de la porcelaine, reconnue pour son savoir-faire artisanal d'exception. Alliant tradition et innovation, la marque a su évoluer au fil des siècles, en intégrant des techniques modernes tout en préservant un héritage classique. Ses créations vont des services de table raffinés aux objets décoratifs luxueux, en passant par des collaborations artistiques avec des designers et artistes renommés. La porcelaine Vista Alegre est prisée à l'international pour sa qualité, son design élégant et son expression de l'art de vivre portugais.