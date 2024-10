5 secondes ! Ce joueur de foot français a eu la plus courte carrière internationale avec les Bleus

Avec ses 5 petites secondes, il a la plus courte carrière internationale en équipe de France.

Pour tous les sportifs, la carrière en club est le fruit de tout le travail réalisé, mais pouvoir porter le maillot de l'équipe nationale reste une consécration ultime. Foot, rugby, basket... Le maillot bleu blanc rouge est le Graal pour la carrière de ces joueurs et joueuses. En football, il est d'ailleurs bien difficile de porter le maillot de l'équipe de France avec la multitude de vedettes à tous les postes. Avant de porter ce maillot, il y a souvent plusieurs étapes, avec les équipes jeunes avant d'intégrer l'équipe des espoirs, la véritable anti chambre des Bleus.

Mais être appelé en équipe de France est une chose, pouvoir jouer en est une autre. De nombreux joueurs sont appelés chaque saison sans passer une seule minute sur la pelouse. C'est le cas très souvent des gardiens et notamment du numéro 3. D'autres joueurs parviennent à entrer sur le terrain, mais pour une expérience courte et sans lendemain. Un joueur bien connu du championnat de France en a vécu la douloureuse expérience, puisque son expérience en équipe de France aura duré seulement... 5 secondes ! Un record de brièveté inégalé.

Ce joueur, c'est l'ancien défenseur Frank Jurietti. Passé de Gueugnon en 1994 (D2) à Bordeaux à partir de 2003, avec des saisons pleines à Bastia, Monaco, ou encore un prêt à l'OM, il affiche un palmarès plutôt flatteur. Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2001, puis vice-champion de France en 2003 avec l'AS Monaco, il va remporter le championnat en 2009 avec Bordeaux et gagnera la même année la Coupe de la Ligue et le Trophée des champions. Il fera les beaux jours des Girondins jusqu'en 2010.

Concernant l'équipe de France, Frank Jurietti est rentré en jeu le mercredi 12 octobre 2005 au Stade de France, face à Chypre, à la 91e minute. Il remplaçait alors Sidney Govou pour permettre aux Bleus de finir sereinement un match de qualifications animé, en vue de la Coupe du monde en Allemagne 2006 (4-0). Avec ses 5 secondes jeu, il battra ainsi les deux minutes de Bernard Boissier en 1975.

Et il en garde visiblement un excellent souvenir. "Chacune de ces cinq secondes, je les garde en moi. Ce sont cinq secondes de bonheur magique. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose en moi. Une émotion que je n'avais jamais ressentie. C'était fou. Même si je ne veux pas comparer, c'est un peu comme lorsque tu assistes à la naissance de ton enfant. Quand tu le vois sortir du ventre de sa mère, c'est un amour qui entre en toi", a-t-il expliqué dans une interview pour L'Equipe.

"Certains, par jalousie, te démontent plus qu'ils ne te félicitent d'avoir joué cinq secondes en équipe de France. Même des potes. Mes vrais potes, eux, hyper fiers et contents, m'ont offert un maillot floqué ''5 secondes''. A mes yeux, c'est comme si je comptais 200 sélections. Car à la différence de beaucoup d'autres joueurs qui le méritaient aussi, moi, j'y suis arrivé, à devenir international. Et ça, personne ne pourra me l'enlever."