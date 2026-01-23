La reconversion surprenante et polémique de Laure Manaudou

Légende vivante de la natation, Laure Manaudou a entamé une reconversion plus qu'étonnante.

Laure Manaudou est l'une des plus grandes sportives françaises de tous les temps. Dès les années 2000, alors qu'elle est âgée de 14 ans, l'entraîneur Philippe Lucas la repère et convainc ses parents qu'il fera d'elle une championne. Mission accomplie puisque la nageuse remporte trois médailles aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 : l'or sur 400 m nage libre, l'argent sur 800 m nage libre et le bronze sur 100 m dos.

Mais sa carrière s'arrête assez tôt. Si les performances sont encore au rendez-vous jusqu'en 2007 avec de nombreuses médailles dans les championnats d'Europe et du monde, son changement de vie personnelle et son départ pour l'Italie, notamment par amour, bouleversera le parcours de la nageuse, puisqu'elle passera les JO de Pékin sans un seul bon chrono et mettra finalement un terme à sa carrière en 2013 après d'ultimes JO à Londres.

Depuis, Laure Manaudou s'est faite discrète en se concentrant d'abord sur le lancement d'une marque de maillot, puis d'un parfum, avant de retrouver un rôle de consultante auprès de France TV, notamment lors des derniers Jeux olympiques de Paris 2024. Elle sera également l'une des têtes d'affiche de la nouvelle saison de Danse avec les Stars sur TF1. Mais depuis quelques mois, sa reconversion annoncée fait des remous puisque la Française s'est lancée dans la kinésiologie.

"Comment gérer en groupe, comment aider les personnes psychologiquement ? C'est quelque chose qui me passionne", a expliqué l'ancienne nageuse dans Femme Actuelle. Grâce à sa notoriété, Laure Manaudou pourrait ainsi donner une belle visibilité à cette discipline encore méconnue pour certains. Mais surtout qui n'est pas reconnue par le monde scientifique, loin s'en faut.

Selon ses défenseurs, cités dans un rapport de l'Ordre des médecins en 2023, la kinésiologie est une "technique de rééquilibrage psychocorporelle" qui repose sur un "test musculaire de communication". Elle "peut aider sur des problématiques physiques […] et psychoémotionnelles, comme le stress ou les difficultés d'apprentissage, de sommeil, d'alimentation".

Problème : cette pratique pseudoscientifique , qui fait partie des médecines dites "alternatives", est dans le radar de la Miviludes, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Selon l'Ordre des médecins, la kinésiologie fait courir le risque à certains patients de s'écarter de traitements essentiels, "ce qui peut entraîner une perte de chance ou un risque vital". L'institution alerte aussi sur "la pratique du charlatanisme" et "l'exercice illégal de la médecine".