Cette substance est utilisée par Léon Marchand pour améliorer ses performances, voici ce que vous ne voyez pas au bord du bassin

Meilleur nageur de la planète, Léon Marchand a un secret pour améliorer ses performances.

Léon Marchand est devenu une légende de la natation en juillet 2024, lors des Jeux olympiques de Paris, après ses quatre médailles d'or. Depuis, le Français ne peut plus s'afficher en public ou dans les stades sans provoquer les acclamations du public, qui admire le nageur comme sans doute aucun autre avant lui.

Il y a quelques semaines, le Français a replongé dans les bassins à l'occasion de la Coupe du monde de natation en Asie et le résultat a été une nouvelle fois impressionnant puisqu'il a remporté cette Coupe du monde avec la manière. Mais comment Léon Marchand peut-il être autant au dessus des autres ?

Un métabolite est peut être la clé de toutes ces performances. Il s'agit d'un composé organique intermédiaire ou issu du métabolisme, bien particulier : le lactate. Pour simplifier (mais juste un peu), le lactate est une substance produite par les muscles dès lors que ceux-ci utilisent du glucose via une réaction nommée la "glycolyse".

La production de lactate, plus connu sous le nom d'"acide lactique", est décuplée lorsque l'on fournit un effort intense. Quand ils manquent d'oxygène pour créer de l'énergie, les muscles convertissent en effet plus vite les glucides en lactate. Mais attention : produit en trop grande quantité, le lactate peut générer de graves conséquences, comme le fameux "choc lactique".

Léon Marchand et son staff ont bien compris l'importance de cette substance et ont élaboré des tests utilisés lors des compétitions elles-mêmes. Ces tests sont même pratiqués au bord des bassins, à l'abri des caméras : après chaque épreuve, le nageur français prélève simplement une goutte de sang via une piqûre au niveau du doigt ou de l'oreille. La concentration de lactate dans le sang est ensuite analysée à l'aide d'un analyseur de lactate portable. Pour que le test soit le plus pertinent possible, le champion olympique doit en théorie réaliser cette opération trois minutes pile après la course.

"Notre but, c'est de déterminer le niveau de fatigue du nageur après la course et de gérer sa récupération au mieux. Pour chaque nageur, son taux de lactate nous permet de déterminer s'il a récupéré ou s'il doit encore un peu continuer la récupération", explique ainsi Denis Augain, responsable de l'équipe de France, pour 20 minutes. Savoir en temps quasi réel si son corps est fatigué permet ainsi à Léon Marchand de jauger son intensité de travail, de connaître ses limites, et surtout, d'optimiser sa récupération.

C'est peut-être d'ailleurs un de ces tests qui a amené la quadruple champion olympique à déclarer forfait pour les prochains mondiaux de natation en petit bassin, du côté de Budapest. "Fatigué", le Français a préféré mettre un terme à sa folle saison, pour mieux repartir dans quelques mois et se fixer de nouveaux objectifs.