Le salaire de Pogacar est 16 fois supérieur à celui du reste du peloton, un chiffre astronomique

Star mondiale du cyclisme, Tadej Pogacar a signé un contrat très lucratif avec son équipe. Son salaire a été dévoilé.

Tadej Pogacar a écrasé la concurrence ces dernières années, remportant quasiment tous les plus gros évènements, avec bien évidemment le Tour de France qu'il a dominé de main de maître ou encore les Mondiaux de cyclisme, où il a écœuré ses adversaires.

Avec une telle emprise sur le cyclisme mondial, Tadej Pogacar a droit à un traitement particulier avec son équipe UAE Emirates, qui lui a offert un pont d'or ces dernières semaines avec un contrat extrêmement lucratif. Le Slovène avait déjà un contrat à hauteur de 7 millions d'euros par saison jusqu'à présent. Et ce dernier a encore augmenté à l'occasion de sa reconduction en 2025.

Désormais, il faut rajouter un million ! Selon les chiffres communiqués par La Gazzetta dello Sport, le champion du monde touche désormais 8 millions par saison, soit près de 50 millions d'euros pour courir à travers le monde dans les 6 prochaines années. Et tout cela sans les sponsors bien évidemment. "Je suis très fier de prolonger mon contrat. Cette équipe me donne les meilleures chances de me battre pour des victoires et c'est exactement ce que je veux faire", a évidemment expliqué le Slovène qui n'a vraiment pas à se plaindre.

Toujours selon les informations des médias transalpins, une clause libératoire à 200 millions d'euros aurait par ailleurs été ajoutée à son contrat. Pas sur qu'à ce prix, une équipe UCI puisse chiper le champion du monde à l'UAE Emirates. "Tadej a rejoint l'équipe alors qu'il était un jeune homme ambitieux de 20 ans, et nous l'avons vu grandir jusqu'à remporter le Giro d'Italia, le Tour de France et les Mondiaux", a expliqué son manager Mauro Gianetti, pas mécontent de garder "l'un des cyclistes les plus travailleurs et dévoués du peloton".

À titre de comparaison, Jonas Vingegaard touche actuellement une rémunération annuelle brute d'environ 4,5 millions d'euros par saison au sein de l'équipe cycliste Visma-Lease a Bike et de façon plus générale, le salaire moyen du peloton est 16 fois inférieur à celui de Pogacar. On estime que ce dernier graviterait autour de 500 000 euros par saison en moyenne. Pourtant, le budget des équipes du peloton est en hausse, passant de 379 millions d'euros à 570 millions d'euros entre 2021 et 2025.