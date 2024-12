Ancien joueur du PSG, il est ruiné et s'est lancé dans une carrière de chauffeur Uber

L'après carrière est toujours très difficile à gérer pour de nombreux sportifs et ce témoignage le prouve encore.

Anticiper la fin de carrière pour un sportif de haut niveau n'est pas évident. Et selon le degré de popularité ainsi que le revenu accumulé durant toutes ces années, il n'est pas certain que ces hommes et femmes arrivent à s'en sortir. C'est notamment le cas pour un ancien joueur du PSG qui s'est retrouvé complétement ruiné.

Membre de l'équipe du PSG avec l'ancien directeur sportif Leonardo en 1996, Daniel Kennedy, désormais âgé d'une cinquantaine d'années, n'a pas réussi à se reconvertir dans le milieu du football et a vécu une grosse descente aux enfers.

Grand espoir du Portugal dans les années 90, l'ancien milieu défensif, qui a arrêté sa carrière en 2012, s'est retrouvé ruiné à cause de ses addictions aux jeux et paris sportifs. Mais depuis quelques mois, il a trouvé sa reconversion pour se sortir de ce piège : devenir chauffeur Uber.

Le PSG de la saison 1996-1997. Daniel Kennedy est au 2e rang en partant du haut, à la deuxième place à gauche. © AFP

"Mon premier jour. Aujourd'hui, je vais commencer ma première journée chez Uber et j'espère que ce sera un jour très heureux pour moi", a-t-il lancé avec une grande envie et beaucoup d'émotion sur les réseaux sociaux en juin 2024. D'après le journal du Correio da Manha, Daniel Kennedy a plus de 195 000 euros de dettes.

Pour s'en sortir, en 2022, l'ancien joueur du PSG avait tenté de se relancer en participant à l'émission de téléréalité Big Brother Famosos. Un concept simple avec un groupe de célébrités qui devaient vivre ensemble dans une maison, isolée de l'extérieur mais filmée continuellement par des caméras de télévision. Les candidats étaient en compétition pour gagner la première place. Après un bref retour à la lumière au Portugal grâce à cette émission britannique, il avait replongé dans l'anonymat et dans les déboires d'argent.

La carrière de footballeur de Daniel Kennedy avait débuté au Portugal. Il passa notamment quatre années au Benfica Lisbonne, l'un des meilleurs clubs portugais et sera sacré champion avec ce dernier en 1994. C'est grâce à ses performances qu'il est repéré par le PSG et qu'il signe un contrat en 1996. Il jouera une quarantaine de matchs avec le club de la capitale avant de repartir dans son pays.