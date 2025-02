Faire du ping-pong comme les frères Lebrun a des effets surprenants sur le cerveau et la santé

Les frères Lebrun, qui ont brillé lors des derniers JO, sont à l'origine d'un véritable phénomène autour du tennis de table. Et les effets sur la santé et le cerveau sont plus que bénéfiques...

Durant les Jeux olympiques de Paris 2024, si Leon Marchand, Antoine Dupont, Pauline Ferrand-Prévot ont crevé l'écran, beaucoup d'amoureux de sport ont vibré pour les frères Lebrun, nouvelles stars du tennis de table. Durant l'olympiade, la paire numéro 1 mondiale en double, a remporté une médaille en bronze par équipe en plus d'une autre breloque obtenue par Félix Lebrun, le plus jeune des frères, lors de l'épreuve individuelle.

Depuis la fin des Jeux olympiques, un élan autour du tennis de table a bien eu lieu, car les exploits des jeunes frères font rêver. Sachez que si faire du sport est très bon pour la santé, faire le même sport qu'Alexis et Félix Lebrun vous permettra d'avoir des effets bénéfiques près particulier, notamment au niveau du cerveau.

Notre cerveau est en effet mis à rude épreuve lors des échanges en tennis de table. Avec la vitesse, celui-ci doit anticiper, calculer la trajectoire, prendre une décision rapide... Une série de stimuli qui permettent d'activer des zones précises, comme le cortex préfrontal (planification stratégique) et le cervelet (coordination motrice).

Et les effets vont encore plus loin que la vivacité et la motricité acquises avec le ping. Wendy Suzuki, professeur de neurosciences à l'Université de New York, a affirmé pour ABC News que le tennis de table améliorait grandement les fonctions cognitives, la prise de décision, la motricité fine, mais aussi notamment la mémoire à long terme. Le sport des frères Lebrun serait donc une vraie solution contre les troubles neurodégénératifs, comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.

Au delà de ces atouts, le tennis de table est également un bon anti stress avec une production d'endorphines. D'autres études menées au Japon montre que ce sport stimule le flux sanguin cérébral, améliorant ainsi l'acuité mentale et ralentissant la progression de la démence.

Le ping-pong est également un vecteur social très important, mis en avant par la Fédération. Pour Lucie Coulon, conseillère technique auprès de la Fédération Française, "le tennis de table n'est pas qu'un sport. C'est une école de la vie, un moyen de construire des ponts entre les générations et de renforcer les liens sociaux".