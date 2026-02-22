Thomas Ramos : son combat contre la maladie de sa femme

Thomas Ramos, l'arrière et demi d'ouverture du XV de France, se bat pour sa femme depuis plusieurs années.

Joueur du Stade Toulousain, Thomas Ramos est l'une des valeurs sûres du XV de France et du rugby français depuis plusieurs années (2019). Avec deux participations à la Coupe du monde, six tournois des 6 nations, le Français compte 49 sélections avant le France - Italie de ce dimanche et a désormais dépassé les 500 points en équipe de France.

Mais comme tous les sportifs et certaines stars, loin des terrains, la vie privée est parfois difficile à cacher. Pourtant certains aspects mériteraient d'être un peu plus médiatisés. C'est le cas pour Thomas Ramos qui se bat contre la maladie de Sophie, sa femme, en s'engageant de façon très forte pour aider, accompagner et trouver une solution face à un mal qui touche de nombreuses femmes : l'endométriose.

Thomas Ramos et son engagement associatif

En 2019, Thomas Ramos s'était engagé auprès de l'association EndoFrance qui lutte contre l'endométriose. Depuis ce jour, le sudiste en est même devenu le parrain et un acteur très engagé aux côtés de Laetitia Millot, la présentatrice du Meilleur pâtissier, également atteinte par la maladie.

"Sophie vit avec cette maladie. Parfois ça va très bien, parfois c'est compliqué. Elle a déjà subi deux opérations à 24 ans", expliquait-il dans les colonnes de 20 minutes en mars 2019. "Je pense que c'est important aussi que les hommes soient en soutien. Vous êtes avec votre compagne, votre femme ou votre fille, et vous la voyez souffrir. Parfois, en silence, car cette maladie amène des femmes qui en sont victimes à se renfermer sur elles-mêmes."

Pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, l'endométriose, touche une femme sur 10 ou une personne menstruée sur 10 et est très handicapante au quotidien. De façon brute, l'endométriose se définit comme la présence en dehors de la cavité utérine de tissus semblables à la muqueuse utérine, qui subira, lors de chacun des cycles menstruels ultérieurs, l'influence des modifications hormonales. Une partie du sang est régurgitée dans les trompes pour arriver dans la cavité abdomino-pelvienne. Des cellules endométriales, des fragments de muqueuse utérine, qui, au lieu d'être détruits par le système immunitaire, vont s'implanter puis, sous l'effet des stimulations hormonales ultérieures, proliférer sur les organes de voisinage. L'endométriose est ainsi responsable de douleurs pelviennes parfois invalidantes, mais aussi de beaucoup d'autres symptômes en fonction de la localisation des lésions, comme l'explique EndoFrance