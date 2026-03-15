Louis Bielle-Biarrey : il n'a jamais voulu changer son casque rouge, voici pourquoi

Louis Bielle-Biarrey, chouchou du public du XV de France ces dernières années, est très attaché à son casque rouge. Et la raison est très personnelle.

International français de rugby à XV, le Français Louis Bielle-Biarrey est l'une des coqueluches du public français depuis la Coupe du monde en France en 2023. Sa vitesse, assez phénoménale, laisse souvent les adversaires sur place, à l'image de la tournée d'automne 2024 et d'un essai monstrueux inscrit face à la Nouvelle-Zélande et de ses performances une nouvelle fois XXL à l'occasion du 6 Nations 2026 (9 essais au total).

Joueur de Bordeaux Bègles, l'ailier a une spécificité dans son équipement : son casque, rouge. Un casque que Louis Bielle-Biarrey aimerait garder à chaque rencontre pour une raison très personnelle et familiale. "Un jour, mon père m'a dit : 'Je t'ai acheté un nouveau casque, teste le'", a expliqué l'international pour Actu.fr.

"C'était un casque Canterbury rouge qui était vendu d'occasion 6 euros. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Depuis, je ne l'ai pas quitté, ou plus exactement, je n'ai pas changé de modèle. Je l'ai gardé jusqu'à la saison 2019-2020 et, après, j'ai réussi à retrouver le même."

Louis Bielle-Biarrey privé de son casque rouge en Top 14

Pourtant, les puristes auront remarqué que depuis plusieurs mois maintenant, Louis Bielle-Biarrey ne porte plus ce casque lors des matchs de Bordeaux à l'extérieur. La raison est d'ailleurs assez lunaire et incompréhensible : elle vient d'une décision de la Ligue Nationale de Rugby, qui souhaite uniformiser un peu plus les équipements...

"La Ligue ne veut plus que je mette mon casque rouge lors des matchs à l'extérieur. Pour une uniformisation des couleurs. Vu que Bordeaux Bègles joue en blanc à l'extérieur, la Ligue trouve que ça rend mal à la télé", a regretté Louis Bielle-Biarrey.

La décision a d'ailleurs du mal à passer pour le Français. "Baptiste Jauneau et Killian Tixeront (Clermont) ont aussi dû changer de casque comme ça. De mon côte, je ne peux le garder qu'à domicile. Je trouve ça totalement absurde, car il y a aussi une valeur sentimentale. Si je peux, je ferai toute ma carrière en rouge", déclare-t-il.

Louis Bielle-Biarrey peut quand même se réjouir d'une bonne nouvelle : cette règle n'est pour le moment pas imposée dans les matchs internationaux et la Champions Cup. Vous verrez donc le trois quarts aile avec son fameux casque rouge pendant tout le Tournoi des 6 Nations.