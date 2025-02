Adil Rami clashé par Frank Leboeuf, des excuses ont été présentées

Les deux anciens footballeurs ont eu de nombreux points communs dans leurs carrières de footballeurs, avant de se retrouver sur le parquet de Danse avec les stars. Et même quelques propos...

Adil Rami, champion du monde 2018, Franck Leboeuf, champion du monde 1998, sont tous les deux dans le panthéon du football français, même si l'un comme l'autre étaient plus des remplaçants de premier plan que des titulaires pour Didier Deschamps et Aimé Jacquet. Les deux ancien défenseurs, qui on même joué peu ou prou au même poste d'arrière central pendant leurs grandes années, sont désormais éloignés des terrains et vont se retrouver à l'occasion de l'émission phare de TF1, Danse avec les stars.

Entre l'euphorique Adil Rami et le sémillant Frank Leboeuf, les échanges pourraient être savoureux. Il faut dire que les deux hommes ont déjà donné leur avis l'un sur l'autre par le passé. En novembre 2018, alors qu'Adil Rami avait été rappelé en équipe de France plusieurs mois après le Mondial, pour un match contre l'Uruguay, ce dernier avait été critiqué par l'ancien défenseur de Chelsea. "Je m'interroge sur le besoin d'avoir Adil Rami et Mamadou Sakho alors qu'on est en période de transition", avait lancé Frank Leboeuf au micro de RMC Sport. "Je suis très étonné de les revoir, même si j'apprécie beaucoup ces joueurs (...). Je pense que sincèrement leur temps est passé", avait-il ajouté.

"Quel est le point d'ancrage à part pour tenir l'ambiance ? Si c'est pour juste remercier (du Mondial 2018 - NDLR), à la fin ça ne passe pas", avait tranché Leboeuf, évoquant même d'autres joueurs "cramoisis" dans les sélections nationales pour illustrer son propos. "J'ai beaucoup d'empathie pour Adil et Mamadou mais je m'interroge", avait-il conclu.

Rétropédalage dès le lendemain, Frank Leboeuf s'excusant presque d'avoir pointé un de ses héritiers, auteur d'un bon match. "Il faut souligner que ce garçon est extraordinaire et ne lâche jamais rien, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions", avait-il commencé, toujours sur RMC Sport. "Mais comme il a fait un super match alors qu'il a été critiqué ces dernières semaines, je voulais le souligner (...). Je pensais juste à l'équipe de France quand je disais cela, car si j'avais été sélectionneur, je n'aurais pas pensé à garder Rami et Sakho, car il y a une Coupe du monde dans 2 ans et ce n'est pas l'avenir", avait-il maintenu.

Adil Rami, de son côté, a toujours rendu hommage à son homologue, comme en 2016, dans une interview pour L'Equipe. L'ancien joueur de l'OM, du Milan AC ou de Lille avait alors cité Frank Leboeuf comme un "exemple" dont il se sentait lié par le statut de remplaçant de luxe qu'il avait en équipe de France.

"Je ne dois pas être une pression supplémentaire (pour Deschamps et les Bleus - NDLR). L'exemple que je peux citer, c'est Frank Leboeuf. Je dois être là pour travailler, montrer que je suis là, tout en respectant les choix de l'entraîneur, et pour m'entendre avec tout le monde. Je m'entends d'ailleurs super bien avec mes concurrents", avait-il lancé (en l'espèce Raphaël Varane).