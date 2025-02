Je suis joueur de rugby en Top 14 et voici combien je gagne chaque mois

Alors que le tournoi des 6 Nations attire les foules comme chaque année, savez-vous combien gagne réellement un joueur de rugby ?

Loin des strass et paillettes, le joueur de rugby n'est pas logé à la même enseigne qu'un joueur de football. Avec 361 704 licenciés en 2024 (augmentation de 11% grâce à la Coupe du monde de 2023), contre plus de 2,2 millions pour le foot, l'écart entre les deux sports est aussi très important en terme d'engouement.

Mais cette grosse différence ne s'arrête pas là, bien au contraire. En terme de salaire, un joueur de rugby professionnel gagne, en moyenne, 259 000 euros bruts par an, soit un salaire mensuel d'environ 21 000 euros selon une enquête du Midi Olympique. Pour la comparaison, au PSG, le salaire moyen des footballeurs en 2024 est de 937 500 euros... par mois ! Même dans des clubs de milieu de tableau comme Strasbourg, on affiche un salaire confortable de 70 000 euros mensuels.

Bien évidemment, plusieurs joueurs sortent du lot dans le monde du ballon ovale, avec des salaires beaucoup plus élevés qui font gonfler la masse salariale, comme ceux des stars de l'équipe de France Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, ou Gregory Alldritt, qui émargent à 500 000 voire 600 000 euros brut par an. On reste encore une fois très loin des stars du foot qui touchent plusieurs millions d'euros par mois. Et encore, sachez que le Top 14 paye bien puisque le salaire y est 33% plus élevé que dans le championnat anglais.

Tous les joueurs de rugby ne sont donc pas logés à la même enseigne et les écarts de salaire sont également bien présents en fonction du poste occupé. Surprenant, mais vrai : le poste le mieux payé en rugby est celui du deuxième ligne côté droit avec, en moyenne, un salaire brut de 275 000 euros annuels. Les troisièmes lignes ne sont pas très loin également et la raison est simple, les joueurs à ce poste se font rare, car il faut des capacités physiques spécifiques et difficiles à trouver.

Alors si vous pensez que les numéros 9, 10, ou les ailiers, qui sont souvent mis en avant dans les commentaires, sont les mieux payés en rugby, c'est faux. Le demi de mêlée touche en moyenne 225 000 euros, 255 000 euros pour le demi d'ouverture ou encore, et c'est le plus surprenant, moins de 200 000 euros brut pour un ailier.

Autre différence remarquée : le pilier droit est toujours mieux payé que le pilier gauche qui est même l'un des moins bien payés dans le championnat. Là aussi, il y a une raison assez simple. Le pilier droit est soumis à plus de pression et de danger dans les mêlées et il est de plus en plus difficile de trouver de vrais piliers droits dans le monde du rugby. Bien évidemment, les chiffres avancés sont une moyenne brut et surtout, ils omettent volontairement tous les contrats de sponsoring qui touchent principalement les arrières.