Matthieu Jalibert a été écarté du XV de France après des propos que Fabien Galthié ne devait pas entendre

L'ouvreur du XV de France fait son retour face à l'Angleterre après une période compliquée et polémique.

Face à l'Angleterre pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations ce samedi 8 février, le sélectionneur Fabien Galthié a décidé de redonner sa confiance à l'ouvreur de l'Union Bordeaux Bègles, Matthieu Jalibert. Certes, le patron des Bleus n'a pas vraiment le choix après le carton rouge de Romain Ntamack face au pays de Galles la semaine passée et sa suspension. Mais ce retour, acté après de fortes tensions, est un message fort envoyé dans le petit monde du rugby.

Souvenez-vous, lors de la tournée d'automne, Thomas Ramos avait été préféré à Matthieu Jalibert pour le poste de demi d'ouverture. Un choix couronné de succès, mais qui avait laissé des traces. L'ouvreur de l'UBB avait quitté le groupe avant le deuxième match face à la Nouvelle-Zélande, rencontre pour laquelle il devait avoir un rôle de réserviste. Le flou qui entourait ce départ avait pu intriguer, mais Jalibert s'en est récemment expliqué dans les colonnes de Sud Ouest.

Le Bordelais, de plus en plus concurrencé au sein du XV de France au point de voir sa place remise en cause, souffrait d'un mal être palpable après la Coupe du monde. Un sentiment de malaise qui n'aurait peut être pas du venir jusqu'aux oreilles de Fabien Galthié, comme l'a indiqué le joueur. "Je me suis confié à la cellule de préparation mentale et à Patrick Arlettaz (coach des arrières du XV de France), et ça lui est revenu aux oreilles", a indiqué Jalibert à Sud Ouest, ajoutant qu'il avait ensuite eu "une longue discussion" avec le sélectionneur. "Il m'a dit qu'il ne me sentait pas très bien, que je pouvais rentrer chez moi. Donc je lui ai dit que je préférais rentrer. J'avais besoin de faire un break, de couper mentalement avec tout ça."

Et Jalibert de regretter aujourd'hui la manière dont les événements se sont succédés. "C'est marrant parce que j'ai exprimé mon mal-être à Marcoussis et ça m'est retombé dessus. La démarche était naturelle de ma part, je l'ai fait avec beaucoup de sincérité", estime-t-il. "On a une cellule pour parler de nos frustrations, notre mal-être… Elle est faite pour ça. Ce que je regrette, c'est que ce soit revenu aux oreilles de Fabien parce que je voulais attendre la fin de la Tournée pour lui en parler. Mais c'est comme ça. Je suis parti libéré. C'était d'un commun accord."

Après des mois de pause et un retour aux sources en Top 14, l'ouvreur du XV de France a répondu présent sur le terrain, enchaînant de nouveau les bonnes prestations, ce qui a conduit Fabien Galthié à le reprendre pour ce Tournoi des 6 Nations 2025. "Si on fait appel à moi, je monterai avec le plus grand plaisir", avait expliqué le Français. "On parle beaucoup de bien-être et de santé mentale, parfois il faut savoir dire stop quand il y a un trop plein. C'était la meilleure option pour tout le monde, ça m'a fait du bien. Je n'étais pas bien, je n'ai pas envie d'en rajouter, pas envie de rentrer dans des polémiques. Ce qui est important c'est que Fabien sache ce que je lui ai dit."